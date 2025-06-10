"Продался и делает шоу": Арестович назвал украинцев "фуфлом" и "дерьмом", сеть взорвалась комментариями

Бывший советник президента оскорбил весь украинский народ

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович открыто заявил о презрении к украинскому народу. Он оскорбительно высказался в адрес соотечественников во время прямого эфира.

Арестович назвал украинцев "фуфлом" и "дерьмом", добавив, что об них "стыдно вытирать сапоги". Скандальные слова вызвали волну негодования в социальных сетях.

В частности, Арестович сказал: "Я презираю украинцев. Я вам в лицо говорю, что я вас презираю". Бывший советник президента продолжил свою речь грубыми оскорблениями в адрес граждан Украины.

Арестович также критиковал образовательную политику относительно языка обучения. Он заявил, что украинским детям запрещают говорить на родном языке и создают некачественные учебники. В своем выступлении он также упомянул известных политиков и общественных деятелей, использовав вульгарные сравнения.

Реакция пользователей сети

Заявление Арестовича повлекло за собой бурную реакцию в социальных сетях. Комментаторы называли его поведение неадекватным: "Он психически больной человек, такие долго не живут". Многие указывали на то, что Арестович пытается привлечь внимание: "Уже все забыли об этом г***, всеми силами старается напомнить о своем существовании".

Некоторые пользователи предполагали, что за заявлением стоят политические мотивы: "Похоже, он просто продался и делает шоу для в***". В то же время нашлись и те, кто поддержал отдельные тезисы: "В чем он не прав? Все гнали на него, выгнали из страны, сколько насмешек. Вот вам и ответ".

Другие призывали не обращать внимания на слова Арестовича: "На такое чм* жалко тратить комментарии". Вот еще несколько интересных комментариев из соцсетей:

Напомним, в 2014 году Арестович критиковал действия Порошенко, но затем изменил свою позицию на поддержку, заявив, что убедился в работе экс президента на национальную безопасность.

В 2019 году во время избирательных кампаний Арестович критиковал Зеленского и поддерживал Порошенко. После победы Зеленского на выборах стал советником Офиса президента.

В этом году СНБО ввел санкции против Арестовича, а YouTube заблокировал его основной канал. После сегодняшнего заявления платформа заблокировала и дополнительную страницу бывшего советника.

Ранее "Телеграф" писал, что Кошевой обматерил Арестовича. Мы рассказывали, что он это сделал в ответ на предложение отдать России 4 области.