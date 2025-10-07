Не наше слово: как правильно назвать в украинском языке "барбершоп"

Есть десяток неплохих синонимов

Трудно найти в 21 веке человека, который не знал бы, что такое барбершоп, — ведь помимо того, что эти заведения актуальны для большинства мужчин, в последние годы они к тому же стали модными. Однако далеко не каждый украинец знает, что на самом деле это слово заимствовано, и в украинском языке есть свои аналоги, которыми его можно гармонично заменить. О них "Телеграф" расскажет ниже.

Как известно, барбершопы, — это парикмахерские, которые занимаются исключительно мужскими стрижками и бритьем. Также там могут быть свои мини-бары и даже мужская одежда. Название этих заведений появилось путем сложения английских слов "barber" и "shop" (парикмахер и лавка). В Украине барбершопы в последние годы стали довольно популярными, но мало кто знает, как их правильно называть в украинском языке, без заимствований из английского.

А вот какие синонимы предлагают на ресурсе "Словотвір" (приводим их в порядке снижения популярности):

голярня ;

; цилюрня, цирульня;

перукарня;

бородарня;

вусмайстерня;

підстригайка;

голобородько;

голійня;

бородовус;

волосарня;

стрижня.

