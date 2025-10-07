Не наше слово: як правильно назвати українською "барбершоп"
Є десяток непоганих синонімів
Важко знайти в 21 столітті людину, яка не знала б, що таке барбершоп, адже крім того, що ці заклади актуальні для більшості чоловіків, останніми роками вони до того ж стали модними. Однак далеко не кожен українець знає, що насправді це слово запозичене, і в українській мові є свої аналоги, якими його можна гармонійно замінити. Про них "Телеграф" розповість нижче.
Як відомо, барбершопи — це перукарні, які займаються виключно чоловічими стрижками та голінням. Також там можуть бути свої міні-бари та навіть чоловічий одяг. Назва цих закладів з’явилася шляхом складання англійських слів "barber" та "shop" (перукар та лавка). В Україні барбершопи останніми роками стали досить популярними, але мало хто знає, як їх правильно називати українською мовою без запозичень з англійської.
А ось які синоніми пропонують на ресурсі "Словотвір" (наводимо їх у порядку зниження популярності):
- голярня;
- цилюрня, цирульня;
- перукарня;
- бородарня;
- вусмайстерня;
- підстригайка;
- голобородько;
- голійня;
- бородовус;
- волосарня;
- стрижня.
