Не наше слово: як правильно назвати українською "барбершоп"

Є десяток непоганих синонімів

Важко знайти в 21 столітті людину, яка не знала б, що таке барбершоп, адже крім того, що ці заклади актуальні для більшості чоловіків, останніми роками вони до того ж стали модними. Однак далеко не кожен українець знає, що насправді це слово запозичене, і в українській мові є свої аналоги, якими його можна гармонійно замінити. Про них "Телеграф" розповість нижче.

Як відомо, барбершопи — це перукарні, які займаються виключно чоловічими стрижками та голінням. Також там можуть бути свої міні-бари та навіть чоловічий одяг. Назва цих закладів з’явилася шляхом складання англійських слів "barber" та "shop" (перукар та лавка). В Україні барбершопи останніми роками стали досить популярними, але мало хто знає, як їх правильно називати українською мовою без запозичень з англійської.

А ось які синоніми пропонують на ресурсі "Словотвір" (наводимо їх у порядку зниження популярності):

голярня ;

; цилюрня, цирульня;

перукарня;

бородарня;

вусмайстерня;

підстригайка;

голобородько;

голійня;

бородовус;

волосарня;

стрижня.

