Рус

Не наше слово: як правильно назвати українською "барбершоп"

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
А ви знаєте, як можна замінити слово "барбершоп" українською? Новина оновлена 07 жовтня 2025, 14:27
А ви знаєте, як можна замінити слово "барбершоп" українською?. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є десяток непоганих синонімів

Важко знайти в 21 столітті людину, яка не знала б, що таке барбершоп, адже крім того, що ці заклади актуальні для більшості чоловіків, останніми роками вони до того ж стали модними. Однак далеко не кожен українець знає, що насправді це слово запозичене, і в українській мові є свої аналоги, якими його можна гармонійно замінити. Про них "Телеграф" розповість нижче.

Як відомо, барбершопи — це перукарні, які займаються виключно чоловічими стрижками та голінням. Також там можуть бути свої міні-бари та навіть чоловічий одяг. Назва цих закладів з’явилася шляхом складання англійських слів "barber" та "shop" (перукар та лавка). В Україні барбершопи останніми роками стали досить популярними, але мало хто знає, як їх правильно називати українською мовою без запозичень з англійської.

А ось які синоніми пропонують на ресурсі "Словотвір" (наводимо їх у порядку зниження популярності):

  • голярня;
  • цилюрня, цирульня;
  • перукарня;
  • бородарня;
  • вусмайстерня;
  • підстригайка;
  • голобородько;
  • голійня;
  • бородовус;
  • волосарня;
  • стрижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською мовою, — "Євген" чи "Євгеній".

Теги:
#Українська мова