Хотели отправить Украину в нокдаун, но... Нардеп объяснил, почему Россия атаковала энергетику именно в этот день

Графики отключений света из-за вражеских ударов ввели в нескольких областях и Киеве

В ночь на 10 октября Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину, основной целью врага стала энергетическая инфраструктура. Есть повреждения, в столице и нескольких областях были введены аварийные графики отключения электроэнергии. Враг выбрал дату обстрела не случайно.

Что нужно знать:

Враг пытается погрузить Украину в темноту и холод, поэтому устроил массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру

Россия не случайно выбрала для этого именно 10 октября – это годовщина начала энергетического террора РФ

Нардеп Нагорняк сравнил последствия удара с "незначительным нокдауном" для украинской энергетики

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк объяснил "Телеграфу", почему Россия попыталась устроить в Украине блэкаут именно сейчас. Дело в том, что ровно три года назад враг начал атаковать украинскую энергетику, вести "войну с трансформаторами", напомнил нардеп.

Россия пыталась отправить Украину в нокаут, но не смогла

Как известно, из-за ночного российского удара на левом берегу в Киеве произошел блэкаут. Чтобы проиллюстрировать ситуацию, нардеп использовал аналогию из бокса.

В Киеве противнику удалось нанести удар и такой незначительный нокдаун, не нокаут, а именно нокдаун. К счастью, украинский боксер не был на канате, он лишь оперся на одно колено, быстро встал, рефери не успел подсчитать гонг, и украинский боксер встал и готов продолжать бой. Так и в киевской энергетике, так и в украинской энергетике, Сергей Нагорняк

На левом берегу в Киеве из-за российских ударов произошел блэкаут

Часть столицы окунулась во тьму

Нокдаун – это ситуация в спортивных единоборствах, когда спортсмен из-за удара соперника теряет равновесие и касается пола ринга третьей точкой опоры (например, коленом, рукой) или едва держится на ногах. Рефери начинает отсчет времени (обычно до 10 секунд), чтобы дать возможность бойцу подняться и продолжить бой. Если боксер не встает в течение отведенного времени, ему засчитывается поражение нокаутом. Нокаут фиксируется, когда боец больше не может продолжать сражение. Россия, по образному выражению Сергея Нагорняка, смогла добиться только нокдауна.

Почему враг выбрал для массированной атаки на энергетику именно 10 октября

Член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ добавил, что украинской противовоздушной обороне сейчас очень сложно отбивать баллистические удары России. Особенно когда они комбинированные. В этот раз РФ направила на Киев баллистику, крылатые ракеты и большое количество "шахедов". Однако, к счастью, энергетическая система Украины достаточно крепкая, говорит нардеп.

Сегодня (10 октября, — ред.) такая символическая годовщина. Ровно три года назад враг начал атаковать украинскую энергетику, войну с трансформаторами вести, — напомнил Нагорняк

Украинские энергетики делают невероятные вещи

Он добавил, что украинские энергетики очень быстро восстанавливают то, что разрушает враг. По словам нардепа, то, что сейчас свет быстро появляется после обстрелов, является результатом креативного подхода наших энергетиков. Однако восстановить электроснабжение легче, чем восстановить инфраструктуру. На ее восстановление, по разным оценкам, нужно от месяца до года.

В последнее время враг бьет прицельнее, они модернизируют свои ракеты и иранско-российские "шахеды". Попадания становятся все более точными. Поэтому на полное восстановление инфраструктуры после каждого удара требуется все больше и больше времени. Но, за счет того, что украинский боксер крепок, и он умеет держать удар, мы должны пройти этот вызов и все 12 раундов отстоять, Сергей Нагорняк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по состоянию на 13.20 10 октября в Киеве и семи областях действуют графики отключения света. Из-за вражеской атаки в столице без энергоснабжения остаются 2 939 объектов инфраструктуры.