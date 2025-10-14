Бесполезно тратим на них деньги? Как работают мобильные группы против "Шахедов" и эффективны ли они

Украинские мобильные группы передвигаются на пикапах и бронированных авто, сбивая дроны

Российские военные ежедневно "кроют" Украину десятками дронов-шахедов, пытаясь поразить критическую инфраструктуру. Для того чтобы их сбивать используют средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы. В отношении последних разыгралась дискуссия.

Глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко в эфире Вечер.LIVE заявил, что эффективность мобильных огневых групп близка к нулю. Значительно эффективнее — РЭБ, вертолеты и дроны-перехватчики.

Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко (Злой одессит) достаточно резко ответил ему, что подобные заявления "это принижение труда парней, которые не спят и берегут наш покой и сон, но главное – жизни, тогда, когда приглашаемый в эфир эксперт начинает рассуждать о том, насколько они не эффективные". Коваленко подчеркнул, что в некоторые ночи МОГ сбивали до 50% целей, в то время как средний показатель — 30%. Единственное рациональное в заявлении Петренко – использование РЭБ, как части эшелонированной ПВО.

Что такое мобильные огневые группы

Мобильные огневые группы стали одним из ключевых элементов современной системы противовоздушной обороны Украины. Это небольшие подразделения, передвигающиеся на пикапах или бронированных автомобилях, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, зенитными пушками или переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Их задача — оперативно реагировать на воздушные угрозы, в частности, на низковысотные дроны-камикадзе.

МОГ действуют там, где эффективность больших систем зенитно-ракетной обороны ограничена, например, в прикрытии важных инфраструктурных объектов или на направлениях, где нет плотной ПВО. Благодаря высокой мобильности, такие группы могут быстро менять позиции, уничтожая воздушные цели в промежутках между зонами действия основных комплексов.

Эффективность МФГ – около 40%

По оценке начальника отделения коммуникаций Воздушного командования "Запад" Владислава Назаркевича именно работа МВГ позволяет существенно уменьшить нагрузку на зенитно-ракетные комплексы, ведь ракеты к ЗРК — дорогие и дефицитные. Однако уровень эффективности МВГ зависит от тактики врага. Как отмечал руководитель отдела беспилотных систем Благотворительного фонда Сергея Притулы Кирилл Люков, после смены российской тактики результативность таких групп снизилась. Основная причина – атака большими группами и увеличение высоты полета.

Работа МВГ Нацгвардии

Несмотря на это мобильные группы остаются важным элементом многоуровневой системы обороны. При правильно выстроенном взаимодействии между РЭБ и МВГ удается создавать эффективные "ловушки" для дронов, когда те теряют ориентацию и становятся легкой мишенью. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в июне оценил общую эффективность мобильных огневых групп в 40%.

Как ранее писал Телеграф, у МВГ есть определенные недостатки. Среди них ограниченный радиус действия. Дмитрий Комаров в новом выпуске "Мандруй Украиной" показал, как они работают. Усилить мобильные группы можно вертолетами.