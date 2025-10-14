Марно витрачаємо на них гроші? Як працюють мобільні групи проти "Шахедів" та чи ефективні вони

Українські мобільні групи пересуваються на пікапах і броньованих авто, збиваючи дрони

Російські військові щодня "криють" Україну десятками дронів-шахедів, намагаючись уразити критичну інфраструктуру. Для того, щоб їх збивати використовують засоби радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі, зенітно-ракетні комплекси та мобільні вогневі групи. Щодо останніх днями розігралась дискусія.

Голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко в ефірі Вечір.LIVE заявив, що ефективність мобільних вогневих груп близька до нуля. Тож значно ефективніші — РЕБ, гелікоптери та дрони-перехоплювачі.

Український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко (Злий одесит) достатньо різко відповів йому, що подібні заяви "це приниження праці хлопців, які не сплять і бережуть наш спокій і сон, але головне – життя, тоді, коли запрошений в ефір експерт починає розмірковувати про те, наскільки вони неефективні". Коваленко наголосив, що в деякі ночі МВГ збивали до 50% цілей, тоді як середній показник — 30%. Єдине раціональне в заяві Петренка — використання РЕБ, як частини ешелонованої ППО.

Що таке мобільні вогневі групи

Мобільні вогневі групи (МВГ) стали одним із ключових елементів сучасної системи протиповітряної оборони України. Це невеликі підрозділи, які пересуваються на пікапах або броньованих автомобілях, оснащених великокаліберними кулеметами, зенітними гарматами чи переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК). Їхнє завдання — оперативно реагувати на повітряні загрози, зокрема на низьковисотні дрони-камікадзе.

МВГ діють там, де ефективність великих систем зенітно-ракетної оборони обмежена — наприклад, у прикритті важливих інфраструктурних об’єктів або на напрямках, де немає щільної ППО. Завдяки високій мобільності такі групи можуть швидко змінювати позиції, знищуючи повітряні цілі у проміжках між зонами дії основних комплексів.

Ефективність МФГ — близько 40%

За оцінкою начальника відділення комунікацій Повітряного командування "Захід" Владислава Назаркевича, саме робота МВГ дозволяє істотно зменшити навантаження на зенітно-ракетні комплекси, адже ракети до ЗРК — дорогі та дефіцитні. Та рівень ефективності МВГ залежить від тактики ворога. Як зазначав керівник відділу безпілотних систем Благодійного фонду Сергія Притули Кирил Люков, після зміни російської тактики результативність таких груп знизилася. Основна причина — атака великими групами та збільшення висоти польоту.

Робота МВГ Нацгвардії

Попри це, мобільні групи залишаються важливим елементом багаторівневої системи оборони. За правильно вибудуваної взаємодії між РЕБ і МВГ вдається створювати ефективні "пастки" для дронів, коли ті втрачають орієнтацію і стають легкою мішенню. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в червні оцінив загальну ефективність мобільних вогневих груп у 40%.

Як раніше писав "Телеграф", у МВГ є певні недоліки. Серед них — обмежений радіус дії. Дмитро Комаров в новому випуску "Мандруй Україною" показав, як вони працюють. Посилити мобільні групи можна гелікоптерами.