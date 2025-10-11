Как ПВО решают, какие вражеские цели чем сбивать: военные объяснили (видео)

Силы ПВО Вооруженных сил Украины решают, какие цели и чем сбивать, пользуясь исключительно собственными возможностями

Украинская противовоздушная оборона использует различные подходы для отражения атак в зависимости от типа угрозы. Скажем, противостоять баллистическим ракетам могут только комплексы MIM-104 Patriot, а вот крылатые ракеты и дроны уничтожают другие силы.

Баллистические ракеты, которыми Россия атакует украинские города, способны сбить только американские комплексы "Патриот". Об этом ведущему программы "Мир наизнанку" Дмитрию Комарову рассказали в противовоздушной обороне.

По крылатым ракетам, как отметили в ПВО, уже работают истребители. Когда летят "шахеды", в таком случае действуют либо мобильные группы, либо зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, в бой могут "вмешаться" F-16 или вертолеты, ведь "универсального рецепта" нет.

"Каждое противовоздушное сражение — это новое принятие решений в зависимости от обстановки", — подчеркнули представители ПВО.

Скажем, вертолеты, в основном, работают вдали от крупных городов и перехватывают дроны в воздухе задолго до того, как они появятся над населенными пунктами. Во время уничтожения вражеские БПЛА падают где-то в поле, не причиняя вреда людям.

Несколько экипажей по 4 человека круглосуточно дежурят на базе и как только замечают, что цели заходят в их квадрат ответственности, поднимают по тревоге. Причем во время охоты вертолет должен быть на определенном расстоянии от цели, иначе во время детонации вражеского шахеда может пострадать и украинская боевая техника.

Напомним, "Телеграф" сообщал, как во время российской атаки во Львове немало обломков вражеских ракет и пуль от пулеметов ПВО летели в окна и стены домов.