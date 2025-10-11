Не могут сбить все "шахеды"? Как на самом деле работают мобильные огневые группы (видео)

Как сбивание дрона происходит на деле, показал ведущий Комаров

Россия ежедневно атакует Украину "шахедами", которые регулярно сбивают мобильные группы и силы ПВО. Однако у многих есть вопросы: почему иногда работа огневых групп не на 100% эффективна.

Как рассказал журналист, ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в материале на YouTube, работа этого подразделения достаточно специфична. Ведь практически у каждой мобильной огневой группы есть собственный условный радиус действия.

Если же дрон летает чуть-чуть левее-правее и не попадает в эту зону, конкретная мобильная группа не может его сбить. На видео, где Комаров показал специфику работы этого подразделения, это хорошо видно.

Ведь во время очередной атаки дрон летал не в зоне поражения группы, где находился журналист, а рядом, поэтому его сбивали соседние огневые группы. И такая ситуация происходит довольно часто. Хотя, на первый взгляд, кажется, что сбить дрон не так уж трудно. Но, как видно на видео, слышат его огневые группы хорошо, но вот, чтобы сбить, нужно мастерство и умение.

"В конце концов этот беспилотник так и не заходит в нашу зону поражения и летит туда, где стоит другое подразделение. Поэтому так много работает этих мобильных огневых групп. Потому что ты никогда не знаешь, как он полетит", — говорит Комаров.

Напомним, что россияне выбрали новую тактику для обстрела Украины. Теперь пытаются сосредотачиваться на каком-нибудь городе или районе и буквально хотят уничтожить всю энергетическую инфраструктуру. Чтобы максимально защитить небо над нашей страной, у партнеров необходимо просить вертолеты, говорит народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Сергей Нагорняк.

