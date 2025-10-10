"Выжигают всё": нардеп озвучил новую тактику россиян и назвал выход из ситуации

Враг нацелен на уничтожение энергосистемы

Россияне выбрали новую тактику для обстрела Украины. Теперь стараются сосредотачиваться на каком-то городе или районе и буквально пытаются уничтожить всю энергетическую инфраструктуру. Чтобы максимально защитить небо над нашей страной у партнеров необходимо просить вертолеты.

Что нужно знать:

• Новая тактика врага по обстрелам украинских городов

• Оставить Киев без света противнику будет крайне сложно

• Для защиты украинского неба нужны вертолёты

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

Враг избрал тактику, по моему мнению, выбирая город или какой-нибудь регион как жертву, и выжигают все, что можно выжечь из энергетической инфраструктуры. Фактически уничтожает ее, — сказал эксперт.

Сергей Нагорняк. Фото: Facebook

Депутат подчеркнул, что Киев, к примеру, после атаки в ночь на 10 октября, оправится довольно быстро и электроснабжение будет возобновлено в каждый дом. По его мнению, оставить столицу без света врагу будет крайне тяжело.

Отключения света в Киеве 10 октября. Фото: Ян Доброносов

Также Нагорняк объяснил, что во время отключения света между людьми не должно происходить раздора из-за якобы несправедливого распределения графиков. Система построена таким образом, что не так-то просто ее пропорционально, равномерно ограничить каждому.

Как защитить украинское небо

Для защиты украинского неба и энергетики, как полагает депутат, необходимо срочно обращаться к партнерам и просить их не столько о самолетах, не столько о наземных противовоздушных системах противовоздушной защиты, а сколько о вертолетах.

Вертолеты - они гибкие, они могут базироваться в совершенно разных регионах, они могут перелетать и сегодня самое эффективное средство сбития дрона – это сбитие командой военных, которые находятся физически в вертолете, которые могут догонять "шахеды" со стороны, из пулеметов очень эффективно и безопасно, — отметил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что немаловажна безопасность, ведь когда ПВО стоит в пригороде крупных городов, то для людей, проживающих там, есть большие риски, что сбитый "шахед" попадет в тот или иной дом.

Поэтому нам нужно большее количество вертолетов и нам нужно привлекать военных летчиков, тех, которые сегодня находятся на пенсии в Украине, или которые уже за границей. Приглашать их на контракт в Украину, чтобы они помогали сбивать с вертолетов "шахеды". И, таким образом, мы сможем защитить сегодня украинскую энергетику от нашествия "шахедов", потому что 450-500 "шахедов", которые летят одновременно по Украине, надо их чем-то сбивать. Наземные мобильные группы сегодня менее эффективны, потому что "шахеды" изменили тактику, изменили скорость, изменили высоту, на которые они летают, — подытожил Нагорняк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 октября в Печерском районе Киева была повреждена многоэтажка, горели квартиры на нескольких этажах. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия российской атаки.