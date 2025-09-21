Не приехал на похороны отца и зарабатывает кровавые рубли: где сейчас и что говорит о войне одессит Ростислав Хаит

Ростислав Хаит работает в РФ, пока его родную Одессу обстреливают россияне

Ростислав Хаит — актер театра и кино, сценарист, продюсер, а также один из основателей популярного российского комедийного проекта "Квартет И". Он был достаточно известен в Украине, но сейчас вызывает критику из-за активной творческой деятельности в стране-агрессоре.

Кстати, родился и вырос Хаит в Одессе. "Телеграф" решил выяснить, что говорит о войне Ростислав Хаит и где он сейчас.

Что известно о Ростиславе Хаите

Популярным Хаит стал благодаря ролям в фильмах и спектаклях "День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины" и их продолжениях. В 2018 году Ростислав получил звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

Ростислав Хаит

Когда умер Валерий, 1 февраля 2025 года, Ростислав даже не приехал на его похороны. Об этом писали российские СМИ. Однако интересно, что 6 февраля он выступил вместе с театром "Квартет И" в Омске.

Ростислав Хаит на сцене 6 февраля 2025 года. Фото: instagram.com/kvartet_i_teatr

Где сейчас Ростислав Хаит

Профиль Ростислава в Инстаграмме удалён. Однако он часто появляется на странице "Квартета И". Сценарист активно работает в стране-агрессоре и зарабатывает российские рубли. Театр продолжает гастролировать в РФ и снимать шоу для их аудитории.

Ростислав Хаит с коллегами. Фото: instagram.com/kvartet_i_teatr

К слову, в 2023 году Ростислав стал отцом. У него с Ольгой Рыжковой родилась дочь, которую они назвали Мирой.

Что говорит о войне Ростислав Хаит

Когда Россия аннексировала Крым, Хаит-младший отказался приезжать на полуостров, потому что не хотел стать фигурантом базы "Миротворец". Тогда он сообщил, что его родные остались в Одессе, а он не желает упустить возможность приезжать к ним в гости.

Ростислав Хаит с отцом Валерием Хаитом

После начала полномасштабного вторжения Ростислав опубликовал в соцсети черный квадрат, но ни слова об осуждении войны он не написал. После этого актер избрал молчать о преступлениях, совершаемых Россией на территории Украины. В 2023 году вышла еще одна часть фильма "О чем говорят мужчины", где в одной из сцен главные герои гуляют по Москве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне Анна Нетребко. Она фотографировалась с Царевым, была "за" Путина, но выступила в Лондоне.