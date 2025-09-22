Отказался от сотрудничества с россиянами: где сейчас и что говорит о войне звезда "Маски-шоу" Барский

Сейчас Барский продолжает жить в Одессе

Борис Барский – известный украинский юморист, актер комедийной труппы "Маски", которому сегодня исполняется 66 лет. Комик помогает украинским военным, в отличие от его экс-коллеги и уроженки Ялты Эвелины Бледанс.

"Телеграф" расскажет, какой была деятельность юмориста, чем запомнился публике, а также как живет сейчас.

Что известно о Борисе Барском

Будущий юморист родился в 1959 году в Одессе. В школьные годы он проявлял способности к точным наукам. Барский обучался на факультете ядерной энергетики Одесского политехнического института. После окончания вуза он на протяжении трех лет работал в Центре стандартизации и метрологии.

Кроме этого, Борис изучал специальность "режиссура эстрадных и массовых представлений" в ГИТИСе. Еще во время учебы он стал посещать студию пантомимы. Со временем Борис начал ездить с гастролями.

Борис Барский в молодости, фото Энциклопедия Современной Украины

В 1984 году Барский стал актером комедийной труппы "Маски". Коллектив стал широко популярен в Украине, поэтому они начали сниматься в комедийном сериале. Это была работа без слов, только с использованием пантомимы. Борис принял участие в 80 эпизодах "Шоу масок" и был одним из главных актеров.

Наша комик-трупа высмеивала недостатки советской системы. И вышло так, что распад СССР в то же время стал нашим творческим прорывом. Мы молодые и смелые. Цензура как таковая исчезла. Перед нами открылся горизонт возможностей. Вот мы и каламбурили, как могли. Людям это было по душе, а нам работалось в радость. Так сказать, отвечали требованиям и телевизионному формату того времени. Борис Барский

Борис Барский в "Маски-шоу", скриншот "Штуки-дрюки"

Борис играл в театральных представлениях "Ромео и Джульетта", "Отелло", "Ночная симфония". Также актер участвовал в телевизионных программах "Звездный дуэт", "Игры патриотов", "Танцы со звездами".

Параллельно Борис снимался в кино еще с 80-х. Он сыграл в лентах "Личная жизнь официальных людей", "Большие девочки", "Завещание принцессы", "Как казаки…", "Берлинский жареный заяц", "Одесский подкидыш".

Барский в фильме "Завещание принцессы", фото "Кинориум"

В 2018 году Борис исполнил главную роль в комедии Георгия Делиева "Одесский подкидыш". Он превратился в одесского художника Пинхуса, мечтающего о внуках.

Личная жизнь

С 1980 года Барский состоит в браке с женой Натальей. Они познакомились в студии пантомимы. Вскоре Наталья стала художником по костюмам Барского. У них родилось двое детей – Анастасия и Константин.

Барский с женой Натальей, фото из сети

В 2010 году Константин скончался от сложной болезни. Ему было всего 25 лет.

Это невозможно пережить. Ты с этим живешь. Когда говорят, что время лечит, но ничего не лечит. Это навсегда остается в тебе, ты избавиться от этого не сможешь. И я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, гибнут, приходят инвалидами. У них в голове меняется просто все. С этим приходится жить. Борис Барский

Где сейчас и что говорит о войне Борис Барский

Актер осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Он отметил в программе "Говорит Суханов", что ему было сложно воспринять происходящее.

Сначала у меня было состояние даже не шока, а будто меня забросили на съемки какого-то фильма, триллера. Сценарий прочесть не дали и не спросили, хочешь ли ты в нем участвовать или нет. Было непонятно, как это вообще могло произойти между бывшими братскими странами. Я просто не понимал, что происходит, я думал, что это какой-то сон. Когда их угнали от Киева, я был уверен, что мы очень быстро справимся. После нашей победы вся Одесса или даже весь мир должен станцевать гопак. Борис Барский

Барский в 2022 году, фото armyinform.com.ua

Также в апреле 2022 Барский стал дедушкой — дочь Анастасия родила ребенка. Тогда она находилась в Болгарии, но потом вернулась в родную Одессу. Внучку назвали Валечкой. Юморист рассказывал, что Анастасия работает в сфере программирования.

У актера есть родственники в России, с которыми он продолжает общаться. Борис убежден, что они осуждают войну, однако во время общения обходят эту тему. Об этом он говорил в интервью OBOZ.UA.

У меня, как и у большинства украинцев, есть у РФ родственники. Мы продолжаем общаться, поздравлять друг друга с какими-нибудь праздниками, но о войне стараемся не говорить. Я знаю их позицию, не сомневаюсь в них, но мы этого не обсуждаем. Россия – это полицейское государство. Борис Барский

Барский в 2025 году, фото с его фейсбук-страницы

В то же время Барский продолжает общаться на русском языке, в том числе в публичном пространстве. Он считает, что язык нельзя навязать, а также важны прежде всего поступки человека.

Нужно судить человека по поступкам. А не по тому, на каком языке он говорит. На линии фронта многие говорят по-русски. Во-вторых, нельзя навязывать. Это искренне и от души должно быть. В 2004-м я ходил на митинги и увлекался этим языком. Никто не навязывал мне ее. Это не язык Путина. Я общаюсь очень много с журналистами, из Эстонии, Дании, Голландии, Франции. Я общаюсь с ними на русском.

В свою очередь свою бывшую коллегу по "Маски шоу" Эвелину Бледанс актер не понимает. Она поддерживает войну России против Украины.

Почему поддержала российскую агрессию? Это у нее нужно спрашивать. Что я могу сказать о ее ура-патриотизме? Она полностью соответствует своей фамилии – вот и все. Борис Барский

Бледанс в "Маски-шоу", превью из ее ютуб-канала

Сейчас Борис продолжает играть в театре "Маски" в Одессе. В частности, он исполняет одну из главных ролей в спектакле "Еврей и Эвридика". На своей странице в инстаграме Барский часто распространяет юмористические ролики и разные шутки.

Барский в театре, фото с его фейсбук-страницы

