Записывал обращение к Путину, но собирал деньги украинским детям: что говорит о войне экс-тренер "Лиги смеха" Лирник

Антон Лирник был звездой как в России, так и в Украине

Антон Лирник — когда-то один из самых известных украинских юмористов, который в свое время был тренером "Лиги смеха". До начала полномасштабного вторжения он работал на две страны — Украину и Россию, в отличие от Бориса Барского, но теперь он признан иноагентом в стране-агрессоре.

И хотя сейчас репостит сборы в поддержку украинских детей, живет комик за границей. "Телеграф" по случаю дня рождения Антона Лирника решил выяснить, чем сейчас занимается юморист и где он находится.

Что известно об Атоне Лирнике

Родом Антон Лирник из Кропивницкого. В студенческие годы он участвовал в КВН, а затем переехал в Киев, где писал сценарии, а также работал на радио. Популярным он стал, когда вместе с Андреем Молочным создал "Дуэт имени Чехова" и выступал в составе российского Comedy Club, а также в Украине.

Антон Лирник на сцене с Андреем Молочным

Почти всю карьеру Лирник работал на две страны — был автором сценариев и звездой ТВ как в России, так и в Украине. Кстати, в российских проектах он продолжал сниматься и после 2014 года. В 2015 году Антон стал тренером "Лиги смеха", после чего приобрел еще большую популярность в Украине.

Антон Лирник

Что говорит о войне Антон Лирник

Когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, Лирник находился в Москве и выложил пост в соцсети с подписью "нет войне". По словам комика, после этого к нему пришел ФСБ-шник и дал понять, что такие посты выкладывать нельзя. Однако сразу он не смог покинуть РФ, по "медицинским" причинам. Позже Лирник переехал в Турцию.

В первые дни полномасштабного вторжения Лирник записал видеообращение к Путину, в котором просил диктатора сделать "зеленый коридор" в Волновахе, чтобы вывести гражданских людей. Однако, по словам Антона, украинцы восприняли это как предательство.

Однако известно, что Лирник собирал деньги для украинских детей-сирот, которых привозили в Турцию для реабилитации и отдыха. Недавно он стал "иностранным агентом" в России и отреагировал на это с юмором, опубликовав фото с украинским паспортом.

Антон Лирник с украинским паспортом

