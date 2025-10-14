В украинских Карпатах скрывается слон: где найти уникальные складки Горган (фото)

Добраться до скалы достаточно просто, маршрут без осложнений

Не только артефакты древних войн можно найти на горе Маковица возле города Яремче Ивано-Франковской области, но и слона гигантских размеров. Правда, не настоящего, а скального.

Здесь находится уникальная локация – Готические или Яремчанские складки в Горганах. Выходы флишевых пород на западных склонах горы Маковица не заросли лесом и образуют по форме слона – что дало название скалы.

Скала Слон в Яремче/ ukrainian_travels

Возраст складок приблизительно 60 до 75 миллионов лет, и они образовались, когда горные породы сместились. Благодаря их особому изяществу, складки сравнивают с готической архитектурой. Вокруг выхода бело-серой породы растут пихты.

Особый рельеф похож на кожу слона.

Как добраться до скалы Слон в Яремче

Скала находится в пределах Яремче, поэтому нужно добраться до этого населенного пункта. Скала возвышается над рекой Прут. Если есть желание пройтись и лично затронуть миллионерские скалы, стоит посетить музей этнографии и экологии Карпатского края — от него до места голой породы примерно полкилометра.

В общем, кроме скалы в Яремче можно многое — с 19 века город является важной туристической локацией. Привлекает туристов и находящийся в центре водопад "Пробий", и этнобазар рядом, и Гедзьо Парк Легенд. Но есть и многие другие, естественные чудеса вокруг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на окраине Яремче находится так называемое Чистилище. Эту пещеру связывают с легендарным лидером опришков Довбушем, как и многое в этих местах.