В украинских Карпатах скрывается слон: где найти уникальные складки Горган (фото)

Галина Михайлова
Скала, при определенных условиях, похожа на слона Новость обновлена 14 октября 2025, 14:22
Скала, при определенных условиях, похожа на слона. Фото Коллаж "Телеграфа"

Добраться до скалы достаточно просто, маршрут без осложнений

Не только артефакты древних войн можно найти на горе Маковица возле города Яремче Ивано-Франковской области, но и слона гигантских размеров. Правда, не настоящего, а скального.

Здесь находится уникальная локация – Готические или Яремчанские складки в Горганах. Выходы флишевых пород на западных склонах горы Маковица не заросли лесом и образуют по форме слона – что дало название скалы.

Скала Слон в Яремче
Скала Слон в Яремче/ ukrainian_travels

Возраст складок приблизительно 60 до 75 миллионов лет, и они образовались, когда горные породы сместились. Благодаря их особому изяществу, складки сравнивают с готической архитектурой. Вокруг выхода бело-серой породы растут пихты.

Особый рельеф скалы.
Особый рельеф похож на кожу слона.

Как добраться до скалы Слон в Яремче

Скала находится в пределах Яремче, поэтому нужно добраться до этого населенного пункта. Скала возвышается над рекой Прут. Если есть желание пройтись и лично затронуть миллионерские скалы, стоит посетить музей этнографии и экологии Карпатского края — от него до места голой породы примерно полкилометра.

В общем, кроме скалы в Яремче можно многое — с 19 века город является важной туристической локацией. Привлекает туристов и находящийся в центре водопад "Пробий", и этнобазар рядом, и Гедзьо Парк Легенд. Но есть и многие другие, естественные чудеса вокруг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на окраине Яремче находится так называемое Чистилище. Эту пещеру связывают с легендарным лидером опришков Довбушем, как и многое в этих местах.

