В українських Карпатах ховається слон: де знайти унікальні складки Ґорґан (фото)

Дістатись скелі достатньо просто, маршрут без ускладнень

Не тільки артефакти стародавніх воєн можна знайти на горі Маковиця біля міста Яремче на Івано-Франківщині, а й слона гігантських розмірів. Щоправда — не справжнього, а скельного.

Тут знаходиться унікальна локація — Готичні або Яремчанські складки в Ґорґанах. Виходи флішевих порід на західних схилах гори Маковиця не заросли лісом та утворюють за формою слона – що і дало назву скелі.

Скеля Слон в Яремче/ ukrainian_travels

Вік складок приблизно 60 до 75 мільйонів років і вони утворились, коли гірські породи змістились. Завдяки їхній особливій витонченості, складки порівнюють з готичною архітектурою. Навколо виходу біло-сірої породи ростуть смереки.

Особливий рельєф схожий на шкіру слона

Як дістатись скелі Слон в Яремче

Скеля знаходиться в межах Яремче, тож потрібно дістатися цього населеного пункту. Скеля височіє над річкою Прут. Якщо є бажання пройтись та особисто торкнутися мільйонорічних скель, варто відвідати музей етнографії та екології Карпатського краю — від нього до місця голої породи приблизно пів кілометра.

Загалом побачити, окрім скелі в Яремче можна багато чого — з 19 століття місто є важливою туристичною локацією. Принаджує туристів і водоспад "Пробій", що знаходиться в центрі, і етнобазар поруч, і Ґедзьо Парк Легенд. Та є й багато інших, природних див навколо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на околиці Яремче знаходиться так зване Чистилище. Цю печеру пов'язують із легендарним лідером опришків Довбушем, як і багато чого в цих місцях.