Критика Путина и долг налоговой: куда исчез Митяй из "Сватов" и чем сейчас занимается
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Добрынин продолжает жить в России
Николай Добрынин — российский актер, который исполнял роль Митяя в сериале "Сваты". Ранее он положительно отзывался об Украине и рассказывал, что купил здесь участок. Однако после начала полномасштабного вторжения он выбрал позицию молчания. Также мы рассказывали, где сейчас Валюха из "Сватов", которая родилась в Донецке.
Что нужно знать:
- Николай Добрынин посещал оккупированный Россией Крым
- Актер не осуждал войну России против Украины
- Добрынин критиковал политику Путина
"Телеграф" решил выяснить, где и как сейчас живет исполнитель Митяя из "Сватов".
Где сейчас и чем занимается Николай Добрынин
Актер проявил свою позицию еще в 2016 году, когда незаконно посещал оккупированный Россией Крым. Так в Украине его внесли в базу "Миротворец". В то же время известно, что в 2009 году Добрынин приобрел в Украине участок. Однако он не начал строить на нем дом.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину актер не осудил страну-оккупанта. Впрочем, в 2023 году он опубликовал пост, в котором раскритиковал политику президента России Владимира Путина. Также он назвал его "стариком" и заявил, что Путин умер, а страной руководят его двойники.
В то же время Добрынин продолжает играть в антрепризных спектаклях в России, а также снимается в российских фильмах и сериалах. К примеру, в 2023 году он принимал участие в таких кинороботах, как "Юность", "Медовый месяц", "Сальто-мортале". Также он исполнил роль Ивана Грозного в комедийном проекте "Смешная история". Отметим, что Грозный — первый московский царь, известный своей жестокостью и тиранией.
В марте 2025 года актер сообщил, что возобновляются съемки сериала "Басни Митяя", который ранее создавали в Украине. Однако теперь производством занялся "Мосфильм". В июне в российских пабликах появилась информация, что Добрынин задолжал налоговой в России большую сумму. Речь шла о 660 тысячах рублей.
Сейчас актеру 62 года. Он продолжает проживать в Москве, где имеет квартиру стоимостью 14 миллионов рублей. На странице в Facebook Добрынин делится мыслями об актерской профессии, а также публикует фото с родными и друзьями.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас находится внучка Женя из сериала "Сваты". Она не живет в Украине.