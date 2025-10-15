Рус

Агент КДБ, який здався Заходу: як виглядав убивця Бандери і що з ним стало

Наталія Дума
Степан Бандера та його посмертна маска
Степан Бандера та його посмертна маска. Фото Колаж Телеграфу

Степана Бандеру вбив Богдан Сташинський, який сам здався поліції у Берліні

Степан Бандера — провідник Організації українських націоналістів, ідеолог боротьби за незалежність та один із найвпливовіших діячів визвольного руху 20 століття, який похований у Мюнхені. Його життя обірвалося 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. Убивцею революціонера став Богдан Сташинський, який використав унікальну зброю — пістолет, що вистрілював отруйним газом.

Що потрібно знати

  • Богдан Сташинський, агент КДБ, убив Степана Бандеру 15 жовтня 1959 року
  • У Берліні він сам здався поліції і зізнався у вбивстві двох лідерів ОУН
  • Німецький суд засудив убивцю до 8 років ув’язнення, проте він був достроково звільнений у 1966 році

Сташинський був агентом КДБ, якому довірили завдання ліквідації українських емігрантів-опонентів Москви. Його підготовкою займалися в радянських спецслужбах, зокрема навчали користуватися спеціальним "отруйним пістолетом" — зброєю, яка розпилювала газ із капсули ціаніду, спричиняючи швидку смерть, але без видимих слідів насильства.

Чим убили Бандеру і Ребета
Пристрій, яким було убито Степана Бандеру, виглядав так

Перший подібний акт Сташинський здійснив у 1957 році — вбивство Лева Ребета, одного з лідерів ОУН, у Мюнхені. Він працював під прикриттям і вистрілив із загорнутого у газету пристрою струменем синильної кислоти.

Посмертна маска Степана Бандери
Посмертна маска Степана Бандери

Що стало зі Сташинським після замаху на Бандеру

Після вбивства Бандери Сташинський повернувся до Москви, де отримав відзнаку — Орден Червоного прапора — за "успішне виконання завдання" від керівництва КДБ. Він зізнався дружині про співпрацю з радянськими спецслужбами, і хоч Інге Пол була політично неприязна до "режиму", залишалася відданою чоловікові.

Богдан Сташинський
Богдан Сташинський. Фото: Вікіпедія

У серпні 1962 року померла п’ятимісячна дитина Сташинського, через що він отримав дозвіл поїхати до Східного Берліну, де перебували його дружина із сином. Перед самим похороном і за три години до початку будівництва Берлінського муру, агент втік із обраницею до Західного Берліну, де здався поліції і зізнався у вбивстві Ребета і Бандери.

У 1962 році в суді Карлсруе його визнали винним у вбивстві двох людей і засудили до 8 років ув’язнення. Проте завдяки співпраці й частковим пом’якшенням уже в 1966 році він був достроково звільнений (за чотири роки) і покинув в’язницю.

Після виходу на свободу Сташинський загадково зник. Згідно з деякими джерелами, він переховувався за новими особами, змінював зовнішність, і жив у Південній Африці чи інших країнах (імовірно, під чужим ім’ям). Не відомо також нічого про його подальшу долю.

Раніше "Телеграф" розповідав про одну з найтрагічніших сторінок української історії — тюрма на Лонцького. Там сиділи Степан Бандера та В'ячеслав Чорновіл.

