Агент КДБ, який здався Заходу: як виглядав убивця Бандери і що з ним стало

Степана Бандеру вбив Богдан Сташинський, який сам здався поліції у Берліні

Степан Бандера — провідник Організації українських націоналістів, ідеолог боротьби за незалежність та один із найвпливовіших діячів визвольного руху 20 століття, який похований у Мюнхені. Його життя обірвалося 15 жовтня 1959 року в Мюнхені. Убивцею революціонера став Богдан Сташинський, який використав унікальну зброю — пістолет, що вистрілював отруйним газом.

Що потрібно знати

Богдан Сташинський, агент КДБ, убив Степана Бандеру 15 жовтня 1959 року

У Берліні він сам здався поліції і зізнався у вбивстві двох лідерів ОУН

Німецький суд засудив убивцю до 8 років ув’язнення, проте він був достроково звільнений у 1966 році

Сташинський був агентом КДБ, якому довірили завдання ліквідації українських емігрантів-опонентів Москви. Його підготовкою займалися в радянських спецслужбах, зокрема навчали користуватися спеціальним "отруйним пістолетом" — зброєю, яка розпилювала газ із капсули ціаніду, спричиняючи швидку смерть, але без видимих слідів насильства.

Пристрій, яким було убито Степана Бандеру, виглядав так

Перший подібний акт Сташинський здійснив у 1957 році — вбивство Лева Ребета, одного з лідерів ОУН, у Мюнхені. Він працював під прикриттям і вистрілив із загорнутого у газету пристрою струменем синильної кислоти.

Посмертна маска Степана Бандери

Що стало зі Сташинським після замаху на Бандеру

Після вбивства Бандери Сташинський повернувся до Москви, де отримав відзнаку — Орден Червоного прапора — за "успішне виконання завдання" від керівництва КДБ. Він зізнався дружині про співпрацю з радянськими спецслужбами, і хоч Інге Пол була політично неприязна до "режиму", залишалася відданою чоловікові.

Богдан Сташинський. Фото: Вікіпедія

У серпні 1962 року померла п’ятимісячна дитина Сташинського, через що він отримав дозвіл поїхати до Східного Берліну, де перебували його дружина із сином. Перед самим похороном і за три години до початку будівництва Берлінського муру, агент втік із обраницею до Західного Берліну, де здався поліції і зізнався у вбивстві Ребета і Бандери.

У 1962 році в суді Карлсруе його визнали винним у вбивстві двох людей і засудили до 8 років ув’язнення. Проте завдяки співпраці й частковим пом’якшенням уже в 1966 році він був достроково звільнений (за чотири роки) і покинув в’язницю.

Після виходу на свободу Сташинський загадково зник. Згідно з деякими джерелами, він переховувався за новими особами, змінював зовнішність, і жив у Південній Африці чи інших країнах (імовірно, під чужим ім’ям). Не відомо також нічого про його подальшу долю.

Раніше "Телеграф" розповідав про одну з найтрагічніших сторінок української історії — тюрма на Лонцького. Там сиділи Степан Бандера та В'ячеслав Чорновіл.