Там сидели Бандера и Черновол: на территории какой тюрьмы в Украине есть массовое захоронение жертв власти СССР (фото)

В межвоенный период во Львове действовала политическая тюрьма, где казнили до тысячи человек

В самом сердце Львова, на перекрестке улиц Бандеры и Коперника, стоит здание, хранящее одну из самых трагических страниц украинской истории – тюрьма на Лонцкого.

Когда-то тюрьма на Лонцкого была политической тюрьмой, где советские и нацистские власти уничтожали врагов своих режимов, а ныне — Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов. "Телеграф" решил рассказать, какую историю имеет это заведение.

Музей тюрьма на Лонцкого, Львов

Здание построили еще в конце XIX века как комплекс для австро-венгерской жандармерии. Внешне это образец неоренессансной архитектуры, но за ее стенами разворачивались события, полные страданий, страха и борьбы.

В межвоенный период здесь располагался следственный отдел польской полиции, занимавшийся "антигосударственными" делами. Именно в этих камерах в 1936 году удерживали Степана Бандеру, Ярослава Стецько и Николая Лебедя во время известного Львовского процесса.

С началом Второй мировой войны сооружение несколько раз меняло "хозяев". Советские карательные органы использовали его в качестве места допросов и расстрелов — только в июне 1941 года здесь было убито около тысячи заключенных. Вскоре в город пришли нацисты, и тюрьма стала следственным изолятором гестапо.

После возвращения советской власти в 1944 году здесь действовал следственный изолятор НКВД-КГБ, просуществовавший до 1991 года. Через его камеры прошли сотни украинских диссидентов, среди них Вячеслав Черновол, Ирина и Игорь Калинцы, Стефания Шабатура, Михаил Горынь.

После обретения независимости общественность выступила за создание в этих стенах мемориала памяти жертв тоталитарных режимов. В 2009 году музей торжественно открыли, а уже в конце того же года он получил статус национального.

Сегодня экспозиция музея рассказывает о разных периодах истории тюрьмы: жизни заключенных, массовых расстрелах 1941 года, допросах и репрессиях. Посетители могут увидеть настоящие камеры, кабинеты следователей, предметы обихода заключенных и документы, свидетельствующие о преступлениях тоталитарных режимов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Украине есть место массового захоронения, которое забетонировали, чтобы никто ничего не узнал.