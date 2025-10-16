"Есть только один вариант". Как эффективно противодействовать ударам по энергетике Украины

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал о новой тактике россиян и как ей противодействовать

Сейчас тактика России по ударам по энергетической инфраструктуре изменилась. Соответственно, должны изменяться и средства противодействия, и здесь речь идет не только о противовоздушной обороне (ПВО).

Что нужно знать:

Сейчас РФ наносит удары по энергетике Украины не распыляясь, выбирая несколько основных городов и атакуя их

Противодействовать новой тактике россиян поможет не только ПВО

Новое оружие для Украины может спасти энергетику этой зимой

Как рассказал Сергей Братчук, военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии в эфире телемарафона, Украина на себе уже почувствовала смену тактики россиян. И новые удары имели негативные результаты — уже начались первые отключения света. А в Чернигове даже был настоящий блекаут.

"Враг ставит своей целью погрузить Украину в темноту и холод", — Сергей Братчук.

По мнению эксперта, сейчас основное внимание России приковано к Полтавщине, Киевщине, Харьковщине и еще нескольким областям. Удары сконцентрированы на объектах энергетической инфраструктуры. Это хорошо видно по экстренным отключениям света. Фактически, по словам Братчука, страдают все регионы, даже те, где взрывы не раздавались.

Однако такой тактике врага можно противодействовать. Здесь речь идет не только о ПВО, которую Украина просит у партеров, но и о способах поражения. Ведь достаточно эффективными могут быть удары по российской инфраструктуре, особенно если они предприняты на опережение.

