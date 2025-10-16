"Є лише один варіант". Як ефективно протидіяти ударам по енергетиці України

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів про нову тактику росіян та як їй протидіяти

Зараз тактика Росії щодо ударів по енергетичній інфраструктурі змінилась. Відповідно повинні змінюватись й засоби протидії, і тут йдеться не тільки про протиповітряну оборону (ППО).

Що треба знати:

Наразі РФ завдає ударів по енергетиці України не розпорошуючись, обираючи кілька основних міст та атакує їх

Протидіяти новій тактиці росіян допоможе не тільки ППО

Нова зброя для України може врятувати енергетику цієї зими

Як розповів Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії в етері телемарафону, Україна на собі вже відчула зміну тактики росіян. І нові удари мали негативні результати — вже почались перші відключення світла. А у Чернігові навіть був справжній блекаут.

"Ворог ставить собі за мету занурити Україну у темряву та холод", — Сергій Братчук.

На думку експерта, наразі основна увага Росії прикута до Полтавщини, Київщини, Харківщини та ще кількох областей. Удари сконцентровані на об'єктах енергетичної інфраструктури. Це добре видно по екстреним відключенням світла. Фактично, за словами Братчука, страждають усі регіони, навіть ті, де вибухи не лунали.

Однак такій тактиці ворога можна протидіяти. Тут йдеться не тільки про ППО, яку Україна просить у партерів, а й про засоби ураження. Адже досить ефективними можуть бути удари по російській інфраструктурі, особливо якщо вони здійснені на випередження.

