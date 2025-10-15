После Чернигова – кто следующий? Россия целенаправленно "выносит" гражданскую инфраструктуру - Роман Доник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский блоггер, волонтер и активист говорит, что россияне сделали выводы из прошлой зимы и делают работу над ошибками
То, что сейчас происходит в Чернигове, в ближайшее время ожидает еще какую-то из прифронтовых областей с областным центром близким к границе.
Потому что там не "случайные попадания". Там целенаправленный вынос гражданской инфраструктуры и логистики. Электросети, железная дорога и наши логистически важные кластеры.
Россияне сделали выводы из прошлой зимы и делают работу над ошибками. Если все ресурсы раскатать как в прошлом году по всем областям, будет больно, но не критично. Поэтому целенаправленно выносят одну область. Возможно, просто проверяют схему.
Другие держат в напряжении, чтобы не опрокидывались средства и ресурсы.
Вынесут еще несколько развязок и мостов и будет проблема. Большая.
Какая область следующая? Харьковская, Сумская, может быть любая достижимая.
Потому просто поймите, в Харькове еще есть время. Но его немного.
То, что сейчас нет отключений, это не заслуга местных властей, которые так них*ра и не сделали. Это просто пока не дошли руки у россиян, потому что есть другие планы. ПОКА что.
Терехов и Синегуб снова поедут жить за город. Как это было в прошлые трудные периоды. Там у них будет светло, вода, тепло.
А у горожан будут цветы, инсталляции, фонарики и нас*ано у изголовья. Все как обычно, только без света и тепла.
Источник: Facebook-страница Романа Доника.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.