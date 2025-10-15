Украинский блоггер, волонтер и активист говорит, что россияне сделали выводы из прошлой зимы и делают работу над ошибками

То, что сейчас происходит в Чернигове, в ближайшее время ожидает еще какую-то из прифронтовых областей с областным центром близким к границе.

Потому что там не "случайные попадания". Там целенаправленный вынос гражданской инфраструктуры и логистики. Электросети, железная дорога и наши логистически важные кластеры.

Россияне сделали выводы из прошлой зимы и делают работу над ошибками. Если все ресурсы раскатать как в прошлом году по всем областям, будет больно, но не критично. Поэтому целенаправленно выносят одну область. Возможно, просто проверяют схему.

Другие держат в напряжении, чтобы не опрокидывались средства и ресурсы.

Вынесут еще несколько развязок и мостов и будет проблема. Большая.

Какая область следующая? Харьковская, Сумская, может быть любая достижимая.

Потому просто поймите, в Харькове еще есть время. Но его немного.

То, что сейчас нет отключений, это не заслуга местных властей, которые так них*ра и не сделали. Это просто пока не дошли руки у россиян, потому что есть другие планы. ПОКА что.

Терехов и Синегуб снова поедут жить за город. Как это было в прошлые трудные периоды. Там у них будет светло, вода, тепло.

А у горожан будут цветы, инсталляции, фонарики и нас*ано у изголовья. Все как обычно, только без света и тепла.

Источник: Facebook-страница Романа Доника.