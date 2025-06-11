Специально для "Паутины": СБУ применила уникальные дроны по России

Эти дроны – уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий

В ходе спецоперации "Паутина", проведенной на территории России, были задействованы беспилотники, которые специальном разработали и изготовили инженеры Службы безопасности Украины. Они созданы для работы в глубоком тылу врага.

Управлять дронами можно дистанционно на большом расстоянии и в режиме реального времени. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников в СБУ.

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"Указанные дроны – уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими в тысячах километрах от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно производить поражение стратегической авиации", — отметил источник в СБУ.

Такие БПЛА созданы Службой для выполнения задач в глубоком тылу врага и с учетом особенностей целей поражения.

Дроны, которые использовали для операции "Паутина"

Операция "Паутина"

1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела на территории России блестящую операцию "Паутина", которая готовилась в течение полутора лет. Она стала самой масштабной атакой дронов на российскую военную инфраструктуру. Уникальность в том, что пять пораженных авиабаз находились в глубоком тылу — долететь туда дронами очень тяжело.

Поэтому СБУ использовала другой способ. Такого в современном мире не делал еще никто, однако в жанре научной фантастики идея, как оказалось, появлялась уже несколько лет назад. Дроны замаскировали под крышами мобильных домиков, а грузовики развезли их по России. Затем крыши открылись и дроны полетели к целям. Водители фур не знали, что за груз они перевозят.

Дроны для спецоперации "Паутина"

В общей сложности в операции было использовано 117 дронов и соответствующее количество операторов. Также известно, что беспилотники обладали искусственным интеллектом на случай потери связи. В них была загружена вся база по Ту-95МС, Ту-22М3, контуры Ту-160, А50 и т.д. Примечательно, что "офис" операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.

Уничтожен или поврежден, по оценкам, 41 самолет стратегической авиации. Потери РФ оценили более чем в 7 млрд долларов США. Задействованы для атак на 5 авиабаз "Дягилево", "Оленья", "Иваново", "Белая" и "Украинка" были 117 FPV-дронов.

Несомненно, именно эта операция на данный момент является вершиной диверсионной работы не только в Украине, но и в мире сразу по нескольким параметрам, в том числе по соотношению затрат на нее и ущерба, понесенного противником.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что реальные потери России от операции "Паутина" значительно превышают официальные данные.