На легендарный дрон СБУ теперь можно посмотреть в самом центре Киева: где и когда

Это первый публично представленный морской дрон, реально воевавший в современной войне.

Легендарный дрон Sea Baby можно увидеть не только в акватории Черного моря во время охоты за вражеской техникой, но и в самом центре столицы. В Национальном Музее истории Украины во Второй мировой войне появился экспонат по современной войне

СБУ передала туда дрон-ветеран из числа беспилотного флота, который за время полномасштабного вторжения поразил 11 российских кораблей и взрывал Крымский мост. Именно этот дрон успешно вернулся на пункт базирования. На его счету — несколько миссий и 4 тысячи километров "пробега" по Черному морю.

Этот дрон вел сражение с российской авиацией в декабре 2024 года, рассказали в СБУ. Из-за повреждений он больше не может быть использован в военных операциях и стал безопасным экспонатом музея.

Этот дрон вел бой с российской авиацией в Керченском заливе. Теперь его можно увидеть в музее.

Дрон-ветеран Sea Baby

Из этого пулемета поразили российские вертолеты

Когда можно увидеть дрон Sea Baby в музее

В Национальном музее уже поблагодарили СБУ за столь ценный подарок в коллекцию. В музее уверены — экспонат получит безумную популярность. Увидеть его воочию можно в музее, находящемся на Лаврской 27 в течение всей недели. В настоящее время музей работает по будням с 10 до 19, а в выходные с 10 до 20 часов.

График работы Национального Музея истории Украины во Второй мировой войне

Чем известны дроны Sea Baby

Этот дрон – уникальная украинская разработка, которая с 2022 года прошла огромный путь усовершенствования. Украина начала использование быстрых малозаметных беспилотных платформ и почти не имея собственного флота, преодолела доминирование России в Черном море. Эти дроны могут развивать скорость до 90 км/ч, имеют дальность до 1000 км и могут нести более 1000 кг взрывчатки. Они выполняют дистанционное минирование, атакуют корабли, постройки в море, могут вести бой с авиацией. Последнее возможно благодаря крупнокалиберным пулеметам с программами автоматического захвата цели и наводки.

Самое известное использование Sea Baby – удар по Крымскому мосту 17 июля 2023 года. Также на счету этих дронов — атаки на корветы "Самум", патрульные корабли "Павел Державин" и т.д.

Дрон, который передали в музей — в какой операции участвовал

В ночь с 5 на 6 декабря в Керченской бухте состоялось первое в истории бой морских дронов с воздушными и морскими силами РФ. Беспилотники СБУ Sea Baby столкнулись с российскими вертолетами, самолетами и катерами типа "Раптор", пытавшимися их перехватить. Обновленные Sea Baby оснащены крупнокалиберными пулеметами с автоматической наводкой и сопровождением целей и дали жесткий отпор. По всей вероятности, именно в этой операции пострадал дрон-ветеран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что инженеры СБУ специально разработали другие уникальные дроны для поражения стратегической авиации РФ в рамках спецоперации "Паутина". В спецслужбе также рассказали детали о подготовке.