Писал музыку для Пугачевой и Леонтьева: умер композитор Чернавский, который был против оккупации Крыма

Музыкант умер на 78-м году жизни в американском Лос-Анджелесе

В США 29 сентября умер известный советский и российский музыкант и композитор Юрий Чернавский. На момент смерти ему было 77 лет. Он долгое время жил и работал в Лос-Анджелесе, там и ушел из жизни.

О смерти артиста сообщила семья Чернавского на странице в Facebook.

29-го сентября 2025-го года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде. семья Чернавского

Умер Юрий Чернавский

Что известно о композиторе?

Юрий Чернавский родился 17 марта 1947 года в российском Тамбове, там же окончил школу и получил музыкальное образование по классу скрипки. Карьеру начинал, как джазовый саксофонист и аранжировщик в оркестрах.

В 1986-м создал собственную студию поп-музыки "Рекорд". А в 1990 году переехал в Берлин, где начал развивать собственный лейбл "How’s That" Music GmbH. Уже в 1994 году Чернавский перебрался в Лос-Анджелес, где занимался продюсированием и компьютерной графикой для кино.

Композитор является автором более 200 композиций, он писал музыку для фильмов и мультиков. Также Чернавский был автором многих песен Пугачевой, Леонтьева, Преснякова, Боярского и других известных российских артистов.

Известно, что Чернавский в марте 2014 года вместе с рядом других российских артистов и деятелей культуры выступил против российской оккупации Крыма. А вот с начала полномасштабной войны в Украине артист публично не высказывался относительно нападения России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умер известный российский композитор Родион Щедрин. Он получал подарки от Путина, но был против него.