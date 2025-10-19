Погиб в 48 лет: почему умер звезда "Сватов" Шпаковский и где его похоронили

Шпаковский играл в пропагандистских российских фильмах

Максим Шпаковский – актер украинского происхождения, который прославился игрой в сериале "Сваты". Он погиб в октябре 2024 года в результате ДТП.

"Телеграф" расскажет, в каких фильмах играл актер, а также где его похоронили.

Что известно о Максиме Шпаковском

Шпаковский родился в Севастополе. В юности он играл за команду КВН Севастопольского приборостроительного института. Окончив школу, Шпаковский работал на морском заводе маркировщиком кораблей. Затем Максим переехал в Симферополь, где учился на художника. Впоследствии он поступил в театральное училище.

Шпаковский получил образование в Севастопольском филиале Ярославского театрального института. Позже он стал актером Севастопольского драматического театра Черноморского флота имени Лавренева. Актер играл в спектаклях "Ты нужен морю", "Рыцарские страсти", "Женитьба", "Капитанская дочь".

Максим Шпаковский, фото из сети

Шпаковский играл в ленте "Потепление", которая транслировала события на Донбассе под влиянием российской пропаганды. Российских оккупантов показывали как героев и говорили о вымышленных "притеснениях русскоязычных".

Актер появлялся в четвертом сезоне сериала "Сваты". Там он исполнил роль рэкетира. Также Максим играл в киноработах "Спецназ-2", "Сармат", "Исаев", "Новая жизнь детектива Гурова". Продолжение", "Ялта-45".

Максим Шпаковский в сериале "Спецназ-2", скриншот "Штуки-дрюки"

Максим Шпаковский в сериале "Невеста", скриншот "Штуки-дрюки"

Шпаковский продолжил проживать в Крыму после его оккупации и сниматься в российском кино. По всей вероятности, он поддерживал войну России против Украины.

Смерть Максима Шпаковского

Шпаковский погиб 25 октября 2024 года в Севастополе. Актера сбил автомобиль в родном городе, когда он переходил дорогу в неустановленном месте. Он скончался в больнице из-за многочисленных травм. Известно, что Шпаковский был похоронен в Севастополе. В сети нет фотографий могилы актера. Вероятно, близкие не хотят делать место захоронения публичным.

Шпаковский погиб в 48 лет, фото из сети

