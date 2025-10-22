Осталось 2-3 месяца? Нардеп рассказал, когда у Украины может закончиться газ

Вспомнил народный избранник и о деньгах, выделенных на укрытие энергообъектов

Украина может столкнуться с дефицитом газа уже в декабре или в январе. Власти же продолжает строить надежды на то, что электроэнергии хватит, чтобы украинцы могли обеспечить себя теплом.

Об этом в комментарии "Телеграфу" предупредил народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, комментируя ситуацию с подготовкой к отопительному сезону 2025-2026 годов.

По его словам, проблемы с газоснабжением в стране реальны и имеют две ключевые причины: российские обстрелы энергетической инфраструктуры и провал государственного менеджмента в сфере закупок.

Есть очень большой риск, что уже в декабре-январе не будет хватать газа. Ясно, что власти пытаются урегулировать это в надежде на теплые дни и задерживая старт отопления. Расчет – на то, что энергетики смогут возобновлять электроснабжение, а люди будут греться дуйчиками, обогревателями. Михаил Бондарь

Бондарь также ссылается на неофициальную информацию, что министр развития общин и территорий Алексей Кулеба якобы получил поручение регулировать подачу тепла чуть ли не вручную, хотя сам депутат признает это только слухи. Известно лишь, что по этому поводу проходило закрытое правительственное заседание.

Алексей Кулеба, министр развития общин и территорий Украины/Правительственный сайт

Депутат упомянул также об Алексее Чернышеве, который до января 2025 года возглавлял НАК "Нафтогаз Украины" и, по словам Бондаря, провалил закупку газа, оставив страну без стратегических запасов накануне зимы. Против эксчельника, напомнил он, возбуждены уголовные производства.

Алексей Чернышев, эксочельник Министерства единства/Facebook-страница

"Да, они не были готовы. Да, они не закупили. И мы видим, что происходит с укрытиями по энергетике — на третий уровень было списано 9 миллиардов гривен, и те объекты недостроены. Поэтому и газодобыча, и сам отопительный сезон сейчас — под очень большим вопросом", — подытожил Бондарь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что надежная система ПВО и стратегический резерв оборудования – ключевые факторы, которые могут обеспечить Украине прохождение отопительного сезона. В то же время из-за сложностей с оперативным восстановлением поврежденных энергообъектов следует вновь рассмотреть возможность возвращения к переговорам относительно так называемого "энергетического перемирия".