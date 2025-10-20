Украинцы не совсем околеют без отопления: синоптики порадовали прогнозом погоды

На смену морозам в -2 придет до +10 градусов

Сильное похолодание с заморозками, а местами и со снегом, держится в Украине уже несколько дней. Однако в ближайшее время украинцев ожидает настоящее "бабье лето".

Об этом свидетельствует прогноз погоды на портале Ventusky. Отмечается, что еще 21 октября ночью будет достаточно холодно, а с 22 потеплеет. Однако данные портала постоянно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда потеплеет в Украине

Во вторник, 21 октября, утром и ночью столбик термометра опустится до -2 градусов на западе Украины. В других областях ожидается от +1 до +5 градусов. В течение дня на востоке и на севере возможен небольшой дождь.

Погода в Украине 21 октября

Уже 22 октября, в среду, в Украине заметно потеплеет. Ночью на западе страны столбик термометра покажет до +3 градусов, на севере и востоке до +4 градусов, в других регионах +7 градусов. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

Погода в Украине 22 октября

Далее 23-24 октября ожидается пик "бабьего лета". Ведь с раннего утра прогнозируется до +10 градусов, а днем до +17 градусов. Однако насладиться теплом украинцам могут помешать осадки, которые оба дня будут накрывать запад и север страны.

Погода в Украине 24 октября

Напомним, что в Украине в большинстве областей централизованное отопление прогнозируют запустить 1 ноября. А учитывая, что уже несколько дней подряд достаточно холодно, прогноз потепления утешает украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что снег внезапно засыпал сразу две области Украины.