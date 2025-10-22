Лишилося 2-3 місяці? Нардеп розповів, коли у України може закінчитися газ

Згадав народний обранець і про гроші, які були виділені на укриття енергооб'єктів

Україна може зіткнутися з дефіцитом газу вже у грудні або січні. Натомість влада продовжує будувати сподівання на те, що електроенергії вистачить, аби українці могли забезпечити себе теплом.

Про це в коментарі "Телеграфу" попередив народний депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, коментуючи ситуацію з підготовкою до опалювального сезону 2025-2026 років.

За його словами, проблеми з газопостачанням в країні реальні, і мають дві ключові причини: російські обстріли енергетичної інфраструктури та провал державного менеджменту у сфері закупівель.

Є дуже великий ризик, що вже у грудні-січні не буде вистачати газу. Ясно, що влада намагається врегулювати це, сподіваючись на теплі дні й затримуючи старт опалення. Розрахунок — на те, що енергетики зможуть відновлювати електропостачання, а люди будуть грітися дуйками, обігрівачами Михайло Бондар

Бондар також посилається на неофіційну інформацію, що міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба нібито отримав доручення регулювати подачу тепла ледь не вручну, хоча сам депутат визнає — це лише чутки. Відомо лише, що з цього приводу відбувалося закрите урядове засідання.

Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій України / Урядовий сайт

Депутат згадав також про Олексія Чернишова, який до січня 2025 року очолював НАК "Нафтогаз України" і, за словами Бондаря, провалив закупівлю газу, залишивши країну без стратегічних запасів напередодні зими. Проти ексочільника, нагадав він, відкрито кримінальні провадження.

Олексій Чернишов, ексочільник Міністерства єдності / Facebook-сторінка

"Так, вони не були готові. Так, вони не закупили. І ми бачимо, що відбувається з укриттями по енергетиці — на третій рівень було списано 9 мільярдів гривень, і ті об’єкти недобудовані. Тому і газовидобування, і сам опалювальний сезон зараз — під дуже великим знаком питання", — підсумував Бондар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що надійна система ППО та стратегічний резерв обладнання — ключові фактори, які можуть забезпечити Україні проходження опалювального сезону. Водночас через складнощі з оперативним відновленням пошкоджених енергооб’єктів, варто знову розглянути можливість повернення до переговорів щодо так званого "енергетичного перемир’я".