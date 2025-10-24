Россияне впервые атаковали Одесчину КАБами: куда били и что говорят эксперты

В ГУР предупреждали, что Россия вышла на КАБы с дальностью до 150-200 км

В пятницу, 24 октября, Россия впервые за время полномасштабного вторжения атаковала Одесчину КАБом. Взрывы раздались в Черноморске.

Что нужно знать:

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру

Вероятнее всего была применена модернизированная бомба, которая преодолевает более 120 км

Россия уже била КАБами по Полтаве, Днепру и Харьковской области

Как сообщали Воздушные силы Украины, было зафиксировано КАБ в акватории Черного моря курсом на Южное/Очаков. Впоследствии в Черноморске раздались взрывы. Также были сообщения о том, что Одесскую область атаковали два КАБа.

Чем Россия ударила по Одесской области

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, враг впервые применил КАБы по Одесчине. Вид боеприпасов еще устанавливается, но предварительно они преодолели более 60 км.

"Во время сегодняшней воздушной атаки российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона. Это новая серьезная угроза для Одесщины. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения", — подчеркнул он.

Расстояние от Одессы до линии фронта

Россия модернизирует КАБ. Что говорят эксперты о новой угрозе

Сергей Братчук, военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии, сообщил "Телеграфу", что пока неизвестно, какой именно КАБ ударил по Одесчине. Однако у России на вооружении есть "Гром-Э1" и КАБы с реактивными двигателями.

Военный добавляет, что россияне уже длительное время используют вышеназванные боеприпасы для ударов по Украине. В ГУР предупреждали, что Россия вышла на боевое подопытное использование КАБов с дальностью до 150-200 км.

"Это означает возможный быстрый выход на серийное производство тех образцов, которые покажут наибольшую эффективность при наименьшей цене. Сейчас у врага, очевидно, есть несколько вариантов, среди которых известно об уже старой "Гром-Е1", новой УМПБ-5Р и реактивном варианте УМПК", — говорит Братчук.

Куда достает КАБ дальностью 80 км

Заметим, что для КАБов с модулями УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) дальность поражения может колебаться от 60 до 80 км. Корректируемые авиационные бомбы крепят к самолетам, это бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и т.д. Для того чтобы самолет врага мог сбросить такую бомбу, он должен подлететь примерно за 30-40 км к линии фронта.

Как атакует КАБ

Гром-Э1 – боеприпас, который может поражать цели на расстоянии до 120 км с высоты 12 км. Сама бомба имеет свой твердотопливный ускоритель. Вес боевой части 315 кг.

Куда достает Гром-Э1

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, во время сброса с максимальной высоты дальность планирования КАБа может превышать 150 км. Потому эта угроза распространяется на районы ближнего и среднего тыла. То есть, в зоне риска не только Харьковская, Сумская, Черниговская, Запорожская, Херсонская области, но и Днепропетровщина, Николаевская и Одесская области.

"До Очакова и Южного КАБы могут долетать легко. В Одессу пока вопрос риска, но, в перспективе вполне возможно", — говорит эксперт.

КАБ, характеристика

Ранее "Телеграф" рассказывал, угрожают ли столице новые реактивные бомбы РФ.