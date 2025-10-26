Один из самых популярных Youtube-блогеров спас львов из Харькова: почему украинцы возмущены (видео)

Что не так с роликом MrBeast о спасении львов из обстреливаемого Харькова

Команда MrBeast побывала в Харькове и вывезла трех львов в Африку в рамках глобальной программы по спасению тысячи животных. В видео украинцы обнаружили один нюанс.

Что нужно знать:

Команда MrBeast вывезла трех львов из обстреливаемого Харькова в Африку

В русскоязычной озвучке видео диктор не упомянул о том, что животных эвакуируют из-за войны

Львов эвакуировали в заповедник Лайонвотч в Южной Африке

В русскоязычном ролике, который опубликовал MrBeast, озвучка не совпадала с титрами. Диктор за кадром избегал говорить о войне.

Внимательные зрители заметили, что в версии видео с русской озвучкой не говорится о том, что львы пострадали из-за войны в Украине.

В озвучке говорится: "Из Южной Африки мы отправились через весь мир, туда, где несчастные львы живут в самодельных убежищах. Для обеспечения их безопасности мы собираемся вывезти их оттуда на самолете".

Между тем даже в титрах на русском языке пишется следующее: "Мы отправились в путешествие из Южной Африки в Украину, где годы войны разрушили зоопарки, и спасенные львы выживали в импровизированных убежищах. Но поскольку им по-прежнему угрожает война, мы собираемся вывезти их оттуда на самолете".

Как бы то ни было львов эвакуировали в заповедник Лайонвотч в Южной Африке, где у них будет более 56 га для прогулок. Можно сказать, что им наконец повезло и теперь животные смогут вернуться к мирной жизни.

Ранее MrBeast воссоздал "Игру в кальмара". Игра включала в себя полномасштабные декорации, костюмы, которые выглядели так же, как в сериале. Все это обошлось ютуберу в копеечку — 3,5 миллиона долларов. 2 миллиона пошло на создание локаций и полтора миллиона — на призы.