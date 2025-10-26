Один із найпопулярніших Youtube-блогерів врятував левів з Харкова: чому українці обурені (відео)

Що не так з роликом MrBeast про порятунок левів з Харкова, що обстрілюється

Команда MrBeast побувала у Харкові та вивезла трьох левів до Африки в рамках глобальної програми з порятунку тисячі тварин. У відео українці виявили один нюанс.

Що потрібно знати:

Команда MrBeast вивезла трьох левів з Харкова, що обстрілюється, до Африки

У російськомовному озвучуванні відео диктор не згадав про те, що тварин евакуювали через війну

Львів евакуювали до заповідника Лайонвотч у Південній Африці

У російськомовному ролику, який опублікував MrBeast, озвучення не співпадало з титрами. Диктор за кадром уникав говорити про війну.

Уважні глядачі помітили, що у версії відео з російським озвученням не йдеться про те, що леви постраждали через війну в Україні.

У озвученні йдеться: "З Південної Африки ми вирушили через увесь світ, туди, де нещасні леви живуть у саморобних сховищах. Для забезпечення їхньої безпеки ми збираємося вивезти їх звідти літаком".

Тим часом навіть у титрах російською мовою пишеться наступне: "Ми вирушили в подорож з Південної Африки в Україну, де роки війни зруйнували зоопарки, і врятовані леви виживали в імпровізованих притулках. Але оскільки їм, як і раніше, загрожує війна, ми збираємося їх вивезти".

Хай там як, але левів, евакуювали до заповідника Лайонвотч у Південній Африці, де у них буде понад 56 га для прогулянок. Можна сказати, що їм нарешті пощастило, і тепер тварини зможуть повернутися до мирного життя.

Раніше MrBeast відтворив "Гру в кальмарі". Гра включала повномасштабні декорації, костюми, які виглядали так само як у серіалі. Все це обійшлося ютуберу в копійчину – 3,5 мільйона доларів. 2 мільйони пішли на створення локацій та півтора мільйона — на призи.