Один із найпопулярніших Youtube-блогерів врятував левів з Харкова: чому українці обурені (відео)
Що не так з роликом MrBeast про порятунок левів з Харкова, що обстрілюється
Команда MrBeast побувала у Харкові та вивезла трьох левів до Африки в рамках глобальної програми з порятунку тисячі тварин. У відео українці виявили один нюанс.
Що потрібно знати:
- Команда MrBeast вивезла трьох левів з Харкова, що обстрілюється, до Африки
- У російськомовному озвучуванні відео диктор не згадав про те, що тварин евакуювали через війну
- Львів евакуювали до заповідника Лайонвотч у Південній Африці
У російськомовному ролику, який опублікував MrBeast, озвучення не співпадало з титрами. Диктор за кадром уникав говорити про війну.
Уважні глядачі помітили, що у версії відео з російським озвученням не йдеться про те, що леви постраждали через війну в Україні.
У озвученні йдеться: "З Південної Африки ми вирушили через увесь світ, туди, де нещасні леви живуть у саморобних сховищах. Для забезпечення їхньої безпеки ми збираємося вивезти їх звідти літаком".
Тим часом навіть у титрах російською мовою пишеться наступне: "Ми вирушили в подорож з Південної Африки в Україну, де роки війни зруйнували зоопарки, і врятовані леви виживали в імпровізованих притулках. Але оскільки їм, як і раніше, загрожує війна, ми збираємося їх вивезти".
Хай там як, але левів, евакуювали до заповідника Лайонвотч у Південній Африці, де у них буде понад 56 га для прогулянок. Можна сказати, що їм нарешті пощастило, і тепер тварини зможуть повернутися до мирного життя.
