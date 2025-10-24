Под угрозой Запорожье, Днепр, Сумы и Харьков? Эксперт ответил на слова Берлинской и назвал самое ужасное направление

По словам Берлинской, враг подтягивает силы, а украинские защитники едва удерживают фронт.

Осенью российские оккупанты активно наступают сразу на нескольких направлениях, подтягивают силы и реально могут угрожать даже областным центрам Украины. Среди городов, которые Украина может лишиться не только Покровска Донецкой области, где уже в центре уничтожают ДРГ россиян, но и Павлоград (Днепропетровская область), Вольнянск (Запорожская область), Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков.

Что нужно знать

Берлинская заявила, что фронт "трещит" из-за нехватки военных

Под угрозой — Покровск, Павлоград, Вольнянск, Днепр, Сумы и Харьков

Генштаб фиксирует более 120 боев в сутки — горячее всего на Покровском направлении

Эксперт Иван Ступак уверяет: ситуация сложная, но не столь критическая

В этом уверена волонтер Мария Берлинская. Она написала эмоциональное сообщение в котором подчеркнула, что "фронт трещит по швам, прорывается". Причина – критическая нехватка военных, а когда россияне смогли прорваться в тыл украинским защитникам, они накапливаются и атакуют.

Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, с огромными потерями, но каждый день идут вперед. Помогайте армии. Нон стоп. Чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков. Если мы расслабимся, как умеем — эти города вполне можно потерять. Мария Берлинская, волонтер

По данным DeepState, от линии фронта до Запорожья — менее 25 км, до Днепра — чуть более 90 км, до Сум — 21 км и Харькова — 45 км. "Kill зона от дронов достигает 30-35 километров", — говорит Берлинская.

Расстояние от Сум и Харькова до ближайшей точки боев

Расстояние от Запорожья и Днепра до ближайшей точки боев

"Телеграф" также подготовил анимацию о том, как двигалась линия фронта с 1 августа по 23 октября.

Что говорят в Генштабе о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за 23 октября произошло 120 боевых столкновений. Сумщину и Харьковщину активно атакуют РСЗО, КАБами, артиллерией. Враг пытался прорваться не менее 15 раз. Бои идут в районе Волчанска, Каменки, Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки, а также в направлении Бологовки.

Купянское направление

Покровское направление остается самым ожесточенным — 39 штурмов врага возле Никаноровки, Мирнограда, Родинского, Лисовки, Зверевого, Удачного, Молодецкого и т.д. На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, Константиновском – 12, а на Славянском – 14.

Покровское направление

На стыке Запорожской и Днепропетровской областей, на Александровском направлении, россияне атаковали 14 раз в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья. "На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Плавни", — говорится в возведении Генштаба.

Александровское направление

Ореховское направление

Берлинская рано паникует

"Телеграф" пообщался с экспертом про пессимистический прогноз Берлинской. Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ, подчеркнул, что трудно не согласиться с тем, что ситуация сложная, а россияне "просачиваются", однако "я ни разу не слышал от ни одного военного, который сказал бы, что фронт разрушается, так что он даже сыпется". Он напомнил, что фронт стоит в Покровске 13 месяцев. Однако Ступак назвал самым ужасным продвижение россиян в Днепропетровской области.

"Единственное это направление, которое сейчас действительно очень ужасно — это направление Днепропетровщины, это Покровское, там действительно есть, ну, продвижение, но они не стремительные, то постепенное продавливание — это мы видим", — говорит он отмечая, что Берлинская привлекает внимание к проблемам, чтобы не было поздно, а преувеличивать может не больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский оппозиционер Марк Фейгин называет потери россиян огромными, несмотря на незначительное продвижение. Для того чтобы захватить Киев, им может понадобиться положить до 6 миллионов человек.