Кто теперь отвечает за оборону Харьковщины: как будет работать Группировка объединенных сил и кто ими руководит (фото, видео)

Оперативная цель УОС: прикрыть север Донетчины и не дать врагу продвинуться по территории Харьковщины

Генерал-майор Михаил Драпатый имеет репутацию одного из самых эффективных украинских командиров. Он вторично вовлечен в оборону Харьковщины — в 2024 году он уже возглавлял ОТУ "Харьков" во время российского наступления в области.

Была создана новая группировка объединенных сил (УОС), подчиняющаяся почти в полном составе Командованию объединенных сил (КОС) под руководством Драпатого. "Телеграф" объясняет основную причину создания.

Зона ответственности УОС и цель создания

Зона ответственности УОС охватывает Харьковскую область и прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, ранее принадлежавшие к группировке "Север" ОСУВ "Днепр". Спикер УОС, подполковник Виктор Трегубов, в комментарии "Фокусу" пояснил, что новая структура создана в рамках реорганизации системы управления войсками.

Он пояснил, что УОС будет выполнять роль КОС в Харьковской области. В подчинение несколько корпусов Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, и часть пограничников.

Основная задача — не дать врагу продвигаться по территории Харьковщины и прикрыть северную часть Донетчины. Виктор Трегубов, спикер УОС

Символика УОС

"Штаб высшего уровня": как изменилась структура управления

В рамках реорганизации оперативно-стратегических группировок "Хортица" и "Днепр" создана корпусная система управления, что по плану позволит более гибко реагировать на действия противника. Начальник службы информации 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" подполковник Виталий Миловидов пояснил, что УОС — это орган управления высшего уровня, координирующий работу армейских корпусов. Задача — контролировать и слаживать действие нескольких армейских корпусов на Харьковском направлении.

В воинских частях отмечают, что реорганизация не повлияла на выполнение боевых задач. Пресофицер 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Арсений Прилипко отметил, что бойцы продолжают действовать в своей полосе ответственности.

Драпатого считают одним из самых опасных для врага командиров

Генерал-майор Драпатый

Михаил Драпатый – украинский военный, генерал-майор, командующий Объединенными силами ВСУ (с июня 2025 года). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный герой Украины". В начале войны командовал 2-м батальоном 72-й бригады под Мариуполем, известный эпизодом, когда его БМП прорывался через баррикады в мае 2014 года.

Впоследствии возглавлял 58-ю бригаду, участвовал в освобождении Херсона, останавливал наступление россиян на Кривой Рог. В 2024 году стал заместителем начальника Генштаба ВСУ, руководил обороной Харьковщины и Луганского направления. С ноября 2024 — командующий Сухопутными войсками, летом 2025 подал в отставку после удара по полигону. С июня 2025-го возглавил Объединенные силы, оставшись руководителем ОСУВ "Хортица". Россия неоднократно открывала против него сфабрикованные дела, признавая его одним из наиболее результативных украинских командиров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с февраля 2025 года ВСУ переходят на корпусную структуру. Они объединяют несколько бригад и других подразделений по координации действий на оперативном уровне.