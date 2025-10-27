Дешевле 30 грн нет? Сколько сейчас стоит молоко и где выгодные цены

Сравнили цены в самых популярных супермаркетах

В Украине изменяются цены на популярные продукты, в том числе молочку. Хотя стоимость бутылки молока в супермаркетах местами пересекает 50 грн.

"Телеграф" решил выяснить, где выгоднее всего покупать молоко в Украине и какая его стоимость. Заметим, что учитывались цены популярных супермаркетов по состоянию на 27 октября 2025 года.

Что нужно знать:

Дешевле 39 грн бутылку молока в супермаркете не купить

Цена на молоко зависит от торговой марки и упаковки

Акционные позиции самые дешевые

Сколько стоит бутылка молока

Начнем рассмотрение стоимости с АТБ, здесь в бутылках представлено немного торговых марок продукта. Однако есть молоко "ПростоНаше" за 52,50 грн за 870 мл и "Ферма" за 61,90 грн. В "Форе" те же позиции стоят 52,50 и 61,90 соответственно. Также в продаже есть молоко "Яготинское" 2,6% жирности 870 г за 39,90 по акции.

В "Сільпо" молоко "ПростоНаше" продают по 49,49, если покупаешь больше двух бутылок. "Яготинское" по 57,99 и "Ферма" — 65,49 грн. В "Ашане" есть только "Яготинское" молоко за 57,90 и "Ферма" за 62,80 грн. В "Новусе" молоко "ПростоНаше" продают за 59 грн, а "Яготинское" по акции за 49,99 грн и "Ферму" за 61,99 грн.

Цены на молоко в Украине

Учитывая эту стоимость молока, можно предположить, что самый дешевый продукт стоит в "Форе" за 39,99 можно купить "Яготинское", а самое дорогое — в "Сільпо" молоко "Ферма" за 65,49 грн.

Напомним, что уже месяц в Украине наблюдается тенденция снижения стоимости молока, но разница составляет 10-15 копеек. Однако аналитики говорят, что весной можно увидеть более заметные изменения.

