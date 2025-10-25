Ходовой продукт дешевеет. Когда ожидать значительных изменений в цене

Есть возможность формирования меньших цен весной 2026 года

В Украине наблюдается понижение цены на молочку. Пока некоторые позиции, в частности молоко, подешевели на 15-20 копеек.

Что нужно знать:

Стоимость молочки снизилась из-за сочетания внутренних и мировых факторов

Уже весной 2026 года может произойти значительное падение цены на молочные продукты

В США и ЕС также снижается стоимость молочки

Об этом рассказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, передает "Главред". Отмечается, что снижению цен способствует стоимость закупки, а она также снизилась. Это произошло благодаря падению мировых цен на биржевые товары на экспортных рынках, увеличению предложения молочных продуктов на складах и слабому спросу со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

По прогнозу аналитика, с 1 ноября удешевление молока-сырья продолжится, особенно в хозяйствах, где цены находятся в верхнем коридоре. Дальше в течение полугодия последует спад цен на продукты и в США, и в ЕС. Эти факторы будут способствовать формированию более низких цен весной 2026 года.

Сколько молоко стоит сейчас

По состоянию на октябрь, по данным Ассоциации производителей молока (АВМ), средняя цена молока экстра сорта составляет 17,25 грн за килограмм без НДС. В сравнении с сентябрем стоимость уменьшилась на 20 копеек. В хозяйствах цены колеблются от 16,90 до 18,00 грн за килограмм без НДС.

Молоко высшего качества сейчас стоит от 17,00 грн за килограмм без НДС. Цена стала меньше на 15 копеек. Стоимость этого вида молока колеблется от 16,80 до 17,10 грн за килограмм.

Первый сорт молока в октябре стал дешевле на 15 копеек, ведь его средняя стоимость составляет 16,65 грн за килограмм без НДС. В хозяйствах минимальная цена осталась на уровне 16,50 грн, тогда как максимальная достигала 17,00 грн за килограм.

Динамика цен на молоко

Выходит, что средняя цена трех основных сортов молока составляет 17,17 грн за килограмм без НДС. Она снизилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим месяцем.

Кухалейшвили добавляет, что цены на молоко-сырье падают по нескольким причинам. В частности:

низкий спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий,

убыточность производства сухого молока и сливочного масла,

снижение мировых цен на масло, давящее на внутренний рынок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда могут снизиться цены на шоколад в Украине.