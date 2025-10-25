Шоколад подешевеет? Когда ожидать изменений стоимости какао-изделий в Украине

Уже два года в магазинах есть тенденция роста цен на шоколадные изделия

Уже долгое время цены на шоколад не снижаются, хотя стоимость какао-бобов немного упала. Сейчас риски, не позволяющие вернуть достаточные уровни производства, остаются высокими.

Что нужно знать:

Цены на сырье для шоколада снижаются

В следующем году предложение по какао-бобам может превысить спрос

В 2025 году цена на шоколад выросла на 51%

Об этом рассказал в комментарии 24 Канала доктор экономических наук Богдан Духницкий. По его словам, именно из-за засухи в Западной Африке возник кризис на рынке какао-продуктов. Однако уже появилась тенденция снижения стоимости сырья, но для шоколада такого еще нет.

"Мировые цены на шоколад пока будут оставаться высокими, ведь риски не позволяют вернуть достаточные уровни производства. Сейчас можно констатировать очередной рост цен на какаопродукты в Украине, который в ближайшие месяцы должен продолжиться в результате влияния последних актуальных тенденций на глобальных рынках этих продуктов, которые до сих пор остаются далекими от стабильности", — говорит эксперт.

Он добавляет, что с января по сентябрь 2024 года средняя цена 1 тонны импортируемых в Украину продуктов из какао составила более 6,2 тысячи долларов. В 2025 году за этот же период стоимость выросла почти на 51% — 9,4 тысячи долларов. В результате уже два года в магазинах есть тенденция роста цен на шоколадные изделия.

По данным Международной организации по какао, говорит Духницкий, цены на какао-бобы колебались летом 2025 года и продолжили падение осенью.

июнь – более 9 тысяч долларов США за тонну;

июль – менее 7 тысяч долларов за тонну;

август – 8 тысяч 163 доллара за тонну;

сентябрь – 7,1 – 7,2 тысячи долларов за тонну;

октябрь – 5,7 – 5,8 тысячи долларов за тонну.

Шоколад

По мнению эксперта, в 2026 году ожидается превышение предложения относительно спроса какао-бобов. Это может произойти благодаря росту производства и сокращению спроса в результате предварительных ценовых взлетов. Здесь есть возможность того, что цены на шоколад снизятся, но это будет происходить постепенно.

Заметим, что в 2022 – 2023 годах мировое производство какао-бобов составляло 5 миллионов тонн, а в следующем сезоне снизилось до 4,5 миллиона тонн. В 2024/25 произошло только частичное возобновление урожая – до 4,8 миллиона тонн.

