Еще немножко и будет стоить как 1 доллар: где можно купить самую дешевую пачку гречки

Средняя цена гречки за сентябрь-октябрь повысилась до почти 41 гривны

Стоимость гречки, как и других продуктов, в последнее время не стояла на месте. За месяц ее цена выросла более чем на 5 гривен, а некоторые магазины продают ее не дешевле 52 гривен.

"Телеграф" решил узнать, где можно купить самую дешевую гречневую крупу и сколько придется за нее заплатить. Сейчас по данным сайта "Минфин", самая дорогая гречка продается в Megamarket по цене в 52,20 гривны, а самую дешевую можно купить у Auchan — за 34,39 гривны.

В то же время, в среднем за килограмм гречки украинцу сейчас нужно заплатить 40,95 гривны. Месяцем раньше можно было отдать на 6,09 гривны меньше.

Средние цены на гречневую крупу – Минфин

Сколько стоит бакалея в других магазинах

Между тем в "Сільпо" самое дешевое предложение 1 килограмма гречки есть от "Полная чаша". Ее можно приобрести за 38,39 гривны. А в Фора украинцы как минимум могут потратить 38,30 гривны — за пачку "Звездный выбор".

Ценники на гречку в Сильпо и Фора

В магазине "Varus" самая низкая цена за один килограмм гречки составляет 35,50 гривны от марки "Varto", но сейчас действует акция. А в АТБ – 38,30 гривны (Умный выбор).

Ценники на гречку в Varus и АТБ

Итак, среди рассмотренных цен в разных магазинах Украины, дешевле всего 1 килограмм гречки можно приобрести у Varus за 35,50 гривны. Если сравнивать самое дорогое и дешевое предложение, то разница между ними будет 2,89 гривны.

