Поднятие тарифов на электроэнергию — попытка перевести на потребителей потери монополистов

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовала проекты новых тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год. Если кратко монополист предлагает увеличить тариф на 24%, с 686,23 до 848,52 грн/МВт·час.

Как сообщает издание Украинские новости, проанализировавшее структуру тарифа, возникает много вопросов к обоснованности расчетов, которые приводит монополист. Объяснение одно — НЭК "Укрэнерго" пытается решить свои финансовые проблемы за счет промышленных потребителей электроэнергии.

Так, в тариф без объяснений закладываются финансовые расходы НЭК "Укрэнерго" в размере 7,2 млрд грн. Также в тарифе заложено 3,9 млрд грн на погашение долгов компании. Материальные затраты повышены на 31%, хотя прогнозируемый уровень инфляции втрое ниже.

Причем, "НЕК "Укрэнерго" не очень скрывает перекладывание своих проблем на плечи потребителей. Издание пишет, что в пояснительной записке к тарифу прямо указывается, что решение об увеличении тарифов принято в связи с "уменьшением объемов передачи и отпуска электрической энергии". Простыми словами, украинские предприятия стали меньше покупать электроэнергии, поэтому возникла необходимость компенсировать недополученную прибыль за счет тех, кто пока держится на плаву.

В целом, по предварительным расчетам "Украинских новостей", дополнительная нагрузка на бизнес составит более 12,6 млрд грн. Это не просто цифры – это уменьшение инвестиций, сокращение производства, потери рабочих мест и рост цен на товары.

В первую очередь, это отразится на металлургии, машиностроении, химической промышленности, и так работающих на грани рентабельности.

Учитывая, что решение о повышении тарифов несет системные риски для экономики, необходимо очень серьезно подойти к вопросу пересмотра тарифов.

Во-первых, до конца военного положения необходимо установить мораторий на повышение тарифов. Во-вторых, государственный регулятор НКРЭКУ должен подробно проверить обоснованность расчетов тарифа и исследовать деятельность НЭК "Укрэнерго", провести аудит ее расходов по выявлению резервов оптимизации.

Если не провести эти мероприятия, то отечественные металлургия, химпром, машиностроители и другие энергоемкие предприятия банально не смогут продолжать свою работу, а Украина через год-два выйдет из "индустриального клуба" государств.