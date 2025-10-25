"Украинцы еще не готовы". Когда и на каких условиях в Украине может закончиться война

Мир в Украине зависит также от Европы и США

Вопрос окончания войны в Украине стоит достаточно остро, но пока общество не готово к этому. Однако есть предпосылки, что мирное соглашение может быть подписано в 2026 году.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы Национальной академии наук Украины Элла Либанова главному редактору OBOZ.UA Оресту Сохару. По ее словам, готовность к завершению войны в Украине зависит от общества, ведь оно влияет на решение властей.

При этом договоренность с территориальными уступками вполне возможна, это было уже в других государствах. Поэтому Украина тоже может пойти по такому пути, и сейчас это понимают. Хотя еще два года назад мир в стране был равен выходу на границы 1991 года, сейчас же не совсем.

"Если это (территориальные уступки — ред.) цена, которую мы должны заплатить за нашу независимость. Мы соглашаемся ее платить. Территории можно отвоевать, а вернуть людей — нет", — говорит Либанова.

Она добавляет, что сейчас Запорожье и Днепр находится в уязвимом положении. Украина во что бы то ни стало не должна пустить россиян на правый берег. Но говорить о мирном соглашении рано.

"У меня есть надежда, что в следующем году все закончится, если только не даст заднюю Европа и Штаты. Если они поняли, что мы не содержанцы, мы защитники и, по существу, они нам платят за то, что мы их защищаем", — объясняет эксперт.

Либанова говорит, что в этом году Украина не сможет выиграть войну и закончить ее, потому что украинцы не готовы. Да, они устали от войны, но это не так плохо, как рисуют социологи. Потому что сейчас усталость приравнивают к желанию мира, что не логично, но имеет смысл. Ведь чем больше желание мира, окончания террора и войны, тем быстрее мир может прийти в Украину.

"Но это не значит, что мы согласимся на любой мир. Война не заканчивается, потому что люди не готовы принять. Сегодня мы не готовы, скажем, политики возможно готовы принять мир по линии разграничения сегодняшней, а люди — нет", — говорит эксперт.

По ее словам, Украину ожидает большое давление при подписании мирного соглашения, нужно будет идти на уступки. Но власть должна объяснить обществу так, чтобы оно понятно и приняло новые условия. Речь идет именно о компромиссе и более реалистичном соглашении. Однако и здесь есть нюанс, потому что власть должна быть единой в своих мыслях вместе с оппозицией.

"Надо, чтобы было единство между оппозицией и властью. Я не вижу этого сейчас, этого и в помине нет", — говорит Либанова.

Резюмируя, она добавила, что Украина дипломатическим путем получила свою независимость, а сейчас кроваво отвоевывает ее. И война истощает всех, особенно людей, играющих роль в подписании мира. Например, два года назад отказ от вступления в НАТО категорически не обсуждался, сейчас же общество может это принять и согласиться на какие-то временные рамки.

"Но есть вещи, которые уже сегодня можно объяснять и объяснить, а есть такие, к которым общество еще не готово", — говорит эксперт.

