Делал переучет зефирок: в сети смеются над очередным пушистым "кассиром" в "Авроре" (фото)

Усатый "сотрудник" Авроры развеселил сеть

В сети магазинов "Аврора" пушистые "кассиры" давно перестали быть редкостью. Очередного кота на кассе на днях заметили в Кременчуге Полтавской области.

Соответствующее фото опубликовали в соцсети Threads. Автор публикации в шутку пожаловалась на игнор от "сотрудника" магазина.

По ее словам, "новый работник" не поздоровался, не улыбнулся и даже не посмотрел в ее сторону.

"Сидел на кассе, даже не взглянув в мою сторону, просто мурлыкнул и отвернулся. Возможно у него осенний депрешн?", – написала интернет-пользователь.

Кот на кассе в мультимаркете "Аврора"

Кот смотрит в окно на осенний пейзаж

И в самом деле на снимках выглядит, будто животное, глядя в окно, тоскует из-за наступления осени. Администрация мультимаркета быстро отреагировала на "жалобу".

"Его можно понять. Но договоримся с ним, чтобы в следующий раз все-таки развернулся к вам", – пообещали в "Авроре".

Украинцы шутят, что "Авроре" нужно добавить котика на логотип, поскольку в мультимаркетах именно этой торговой сети в любом городе часто можно встретить пушистых "сотрудников".

Кто-то отметил, что кот просто был занят – делал переучет. На что другие комментаторы предположили, что он считал птиц за окном или даже делал ревизию зефира. Также писали, что у четвероногого работника – обеденное время, плохо настроение из-за того, что он хочет выходной, или не дали премию.

Также интернет-пользователи пошутили, что усатому по статусу не положено улыбаться, поскольку он занимает должность директора.

"Вы пришли к царю без поклона и даров. …Какое безобразие", – написал еще один участник обсуждения.

Украинцы также не смогли не отметить пухлую фигуру пушистика: "С такой котопопкой ему просто лень это делать".

