В Украине была угроза баллистики: в Николаеве прогремели взрывы

Враг продолжает атаковать Украину

Около 7:20 в субботу, 1 ноября, раздались взрывы в Николаеве. Перед этим было предупреждение об угрозе применения россиянами баллистики.

Что нужно знать:

Утром Воздушные Силы предупредили о скоростной цели на Николаев

Вскоре в городе раздались взрывы

По предварительным данным, россияне пытались атаковать полигон в окрестностях областного центра.

Перед этим воздушные силы Украины предупреждали о скоростной цели с территории оккупированного Крыма в направлении Николаева. Мониторинги писали, что есть угроза баллистического удара.

Мониторинговый Telegram-канал "Кропивницкий Ваньок" сообщает, что, по предварительным данным, был атакован полигон в окрестностях Николаева. В 7.33 дали отбой воздушной тревоги для Николаева.

Удары России по Украине — что известно

Россия не перестает бить по Украине ни днем, ни ночью. Так, в ночь на 31 октября враг атаковал Сумы — были повреждены жилые квартиры в многоэтажках, частные дома, здание железнодорожного вокзала. Пострадали 15 жителей города, в том числе четверо детей. Люди получили ранения разной степени тяжести.

Кроме городских кварталов россияне нацелились на атомную энергетику Украины. Южноукраинская и Хмельницкая АЭС потеряли по одной линии электропередач, а Ровенская станция вынуждена была снизить мощность двух энергоблоков. Это произошло после того, как 30 октября глава России Владимир Путин отдал приказ обстрелять критически важные для ядерной безопасности Украины подстанции.

Как сообщал "Телеграф", вечером 31 октября, россияне начали скулить о масштабной атаке дронов. Только в Белгородской области было зафиксировано 50 беспилотников.