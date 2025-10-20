Лимоны уже не только в "Монобанке" (смешное видео)

"Лимономания" не утихает

Игра "Поиск лимонов" от "Монобанка" завершилась, однако она начала жить своей жизнью. Украинец устроил любимой квест по поиску настоящих лимонов.

Парень купил 50 лимонов и спрятал их в разных местах квартиры. Видео, как она искала лимоны в TikTok, опубликовала пользовательница с ником luiza_smit. Лимоны были везде — в большинстве своем на виду, однако некоторые были спрятаны лучше. По словам девушки, без ее "психов" не обошлось. Наградой за найденные лимоны был большой букет роз.

Понравился ли украинцам креатив парня

В сети шутят по поводу креативности парня. Автор рассказала, что он помогал искать лимоны, потому что сам забыл, куда спрятал некоторые из них. Однако многих интересует практический вопрос – куда девать 50 лимонов. Вот некоторые из комментариев:

Монобанк в реальной жизни

Симулятор монобанка

А он потом машину подарит?

А что потом делать с этими лимонами?

В качестве приза нужно сварить лимонный компот?

Главное потом не забыть где спрятали и найти все, потому что через месяц придется искать по запаху

Поиск лимонов от "Монобанк" — что известно

"Монобанк" запустил игру с призами в честь 10 миллионов пользователей 16 октября. Пользователи должны были найти в приложении 51 виртуальный лимон. Собравшие 10 лимонов приняли участие в розыгрыше 50 iPhone 17 — победители уже объявлены. Кто собрал все 50 лимонов – станет одним из участников, среди которых будет разыгран 1 миллион гривен. А нашедшие дополнительные автолимоны получат BMW 3. Также был хаталимон — тот, кому посчастливилось его найти, получит квартиру.

