В Украине резко подскочила зарплата обычных рабочих. Уже выяснили, в чем причина

Квалифицированных кадров в этой сфере не хватает

Заработная плата представителей рабочих профессий существенно выросла за последние годы, а спрос на таких мастеров в Украине остается стабильно высоким, что и является причиной роста зарплат. Хотя этих профессий и нет в списке тех, кто зарабатывает более 100 тысяч в месяц.

Что нужно знать:

В Украине ощущается существенная нехватка мастеров рабочих профессий

Зарплаты в этой сфере не только высокие, но и существенно выросли за время войны

Наибольший рост у маляров – с 2022 года их заработная плата выросла в три раза

По результатам опроса работодателей, 63% компаний заявили о нехватке работников рабочих специальностей, свидетельствуют данные исследования, проведенного OLX Работа совместно с Европейской бизнес-ассоциацией (EBA). В то же время, зарплаты таких рабочих стабильно растут.

Как выросла зарплата мастеров за четыре года

Наибольший рост заработной платы заметен у маляров: с 15 тыс. гривен в 2022 году до 50 тыс. гривен в 2025 году. Также больше платят сантехникам — в 2022 году они также зарабатывали 15 тыс. гривен, а сейчас — до 40 тыс. гривен. Штукатуры четыре года назад могли рассчитывать на зарплату в 22,5 тыс. гривен, в то время, как сейчас, получают до 60 тыс. гривен. Меньше всего выросла заработная плата разнорабочих — с 12,5 до 22,5 тыс. гривен.

У кого из рабочих больше всего росли зарплаты в предыдущие годы

2023 — больше выросли зарплаты каменщиков (+115%) и сантехников (+67%)

2024 — максимально выросла заработная плата прорабов (+64%) и штукатуров (+43%)

2025 — сантехникам стали платить на 30% больше, малярам — на 23%, разнорабочим — на 22%

Сейчас самые высокие зарплаты в этой сфере у штукатуров (60 тыс. гривен), фасадщиков (52,5 тыс. гривен) и маляров (50 тыс. гривен). Даже прорабы получают меньше (45 тыс. гривен).

Несмотря на высокие зарплаты, работников не хватает

По оценкам экспертов, несмотря на высокие зарплаты, квалифицированных кадров не хватает. Потому рынок остается конкурентным и пытается заинтересовать кандидатов.

