Каждый украинец может получить от 1000 до 6500 грн. Что для этого нужно сделать

Для получения денег нужно будет подавать заявку

С 1 декабря в Украине заработает программа "Зимняя поддержка". Все украинцы смогут получить от государства 1000 гривен, а некоторые категории – 6500 гривен, чтобы потратить их на коммунальные услуги и другие нужды.

Что нужно знать:

Программа "Зимняя поддержка" возвращается в расширенном виде

Каждый сможет получить по 1000 гривен на оплату коммуналки, лекарства и другие зимние нужды

Программа стартует 1 декабря, как оформить помощь

Речь идет о разовых выплатах, которые, прежде всего, можно будет потратить на оплату коммунальных услуг. Но в список разрешенных расходов для тех, кто получит 6500 гривен, входят продукты питания, лекарства и теплая одежда. 1000 гривен позволят тратить на проезд, на лекарства и некоторые другие направления.

Кто имеет право на получение 6500 гривен

семьи с детьми;

семьи с детьми, над которыми есть опека;

детские дома семейного типа;

дети из малообеспеченных семей;

люди с I группой инвалидности из числа ВПЛ;

одинокие пенсионеры

Как получить деньги по программе "Зимняя поддержка"

Больше подробностей о программе должно появиться 15 ноября. Пока информации о том, как их получить, нет. Известно, что обратиться за помощью нужно будет в декабре.

Программа "Зимняя поддержка" в Украине уже действует второй год. Можно предположить, что порядок получения денег будет таким же, как в прошлом.

Подать заявку на выплаты можно было как онлайн, так и офлайн. Онлайн это делалось в приложении "Дія" — родители подавали заявку на себя и детей. Обязательным было открытие виртуальной карты "Национальный кэшбек". Средства начислялись на нее автоматически.

Также можно было подать заявку в отделении банка или "Укрпочты". В банковском отделении необходим паспорт и идентификационный код. В "Укрпочте" помощь получали, в частности, пенсионеры и люди с инвалидностью, получающие выплаты по почте.

