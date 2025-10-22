Зарплаты преподавателей вырастут, но не для всех: что известно о правках, которые поддержала Рада

Ждать роста зарплат осталось недолго: когда педагоги получат новые выплаты

22 октября Верховная Рада поддержала все образовательные правки к проекту Государственного бюджета на 2026 год, предложенные профильным комитетом.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. "Телеграф" выяснил, как могут вырасти заработные платы работников образовательной сферы.

Предусматривающие принятые изменения:

Правка № 830 : остатки образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2026 будут направлены в специальный фонд Минобразования для дальнейшего использования на нужды отрасли;

: остатки образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2026 будут направлены в специальный фонд Минобразования для дальнейшего использования на нужды отрасли; Правка №987 : поручение правительства с 1 января 2026 года поэтапно повысить на 50% зарплаты преподавателей и научно-педагогических работников университетов;

: поручение правительства с 1 января 2026 года поэтапно повысить на 50% зарплаты преподавателей и научно-педагогических работников университетов; Правка №1076 : определение новой модели оплаты труда для учителей средних школ;

: определение новой модели оплаты труда для учителей средних школ; Правка № 3032: включение в образовательную субвенцию 53,8 млрд грн на повышение престижности труда педагогов. Ее поддержали 315 народных депутатов.

Народный депутат Украины Сергей Бабак — автор правок в бюджет/Facebook-страница

Теперь у правительства есть 14 дней — до 5 ноября — чтобы проработать эти правки перед вторым чтением бюджета. Далее состоится заседание бюджетного комитета и финальное голосование в зале парламента.

Что изменится для преподавателей

Если взять за основу уже возросшие должностные оклады на 2025 год (с учетом действующего постановления правительства о +11%), то после повышения размер зарплаты изменится так:

Преподаватель-стажер, который в 2025 году получает чуть более 9 тысяч гривен, будет ориентировочно 13,7 тысячи гривен .

. Ассистент вместо почти 9,9 тысячи получит около 14,8 тысячи гривен .

. Зарплата обычного преподавателя вырастет с 10,6 до более 15,9 тысячи гривен .

. Старшего преподавателя — с 11,3 до 17 тысяч гривен .

. Доцента — с 12,1 до 18,1 тысячи гривен .

. Профессор, который сейчас получает около 12,9 тысячи гривен, после повышения будет иметь почти 19,4 тысячи гривен.

Так же повышение коснется и руководящего состава вузов. Деканы, заведующие кафедрами и проректоры в зависимости от своего звания получат от 19 до 22 тысяч гривен, а должностной оклад ректора после повышения составит более 23 тысяч гривен в месяц.

Какими будут зарплаты преподавателей ВУЗов/Телеграф

Это базовые суммы без учета надбавок за стаж, научную степень, премий и других доплат, которые устанавливает каждое учреждение высшего образования индивидуально.

Когда именно это произойдет

Согласно одной из ключевых правок — №987, правительству поручено с 1 января 2026 года поэтапно повысить на 50% зарплаты преподавателям и научно-педагогическим работникам университетов

А это значит, что официально повышение заработных плат начнется с 1 января 2026 года.

Поэтапное внедрение означает, что повышение не произойдет одномоментно, а будет реализовываться по частям в течение года (вероятно, в несколько волн: например, с января, июля и, возможно, октября — как это было в предыдущие годы с повышением зарплат госслужащим и педагогам).

Финальные цифры и сроки будут определены при принятии бюджета во втором чтении и утверждении соответствующих правительственных постановлений.

