"Зимняя поддержка" от государства: кому и на что раздадут деньги

Получить можно будет до 6500 гривен — но не абсолютно всем украинцам

В Украине уже с 1 декабря этого года заработает программа "Зимняя поддержка", направленная, прежде всего, на поддержку социально незащищенных слоев населения в условиях зимы и российских атак на энергетику. Планируется, что украинцы смогут получить от государства минимум 1000, а максимум 6500 гривен, чтобы потратить их на коммунальные услуги и другие нужды.

Что нужно знать:

В "Зимнюю поддержку" войдут как действующие программы, так и новые меры помощи населению

Тысячу гривен могут выдать почти всем, кто обратится за помощью, 6500 гривен — только некоторым категориям населения

Детали по всем программам, которые составляют "Зимнюю поддержку", обещают обнародовать позже

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пообещала 1 ноября, что в "Зимнюю поддержку" войдут уже действующие программы, которыми пользуется население. На что могут рассчитывать украинцы уже сейчас:

фиксированные цены на энергоносители;

жилищные субсидии для оплаты коммунальных услуг;

помощь для ОСМД в повышении энергоэффективности;

компенсации за приобретение генераторов;

мораторий на отключение электроэнергии в прифронтовых районах;

выплата внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) пособия на закупку дров.

В то же время планируется добавить ряд новых мер по поддержке населения. В первую очередь, как и в прошлом году, будет введена программа единовременных государственных "зимних" выплат — это составит минимум тысячу гривен. Кроме этого, отдельную денежную помощь раздадут уязвимым категориям населения — это ВПЛ, семьи с детьми и люди, потерявшие работу из-за войны.

Еще из интересного — это бесплатная государственная программа комплексного обследования здоровья для людей в возрасте от 40 лет и бесплатные путешествия на поездах "Укрзализныци" на расстояние до 3000 (!) километров. Свириденко пообещала, что позже будет подробно обнародовано все, что касается каждого из пунктов программы поддержки.

А деньги-то дадут?

Между тем, как пишет РБК-Украина, министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в комментарии подтвердил, что гражданам будут выплачивать деньги и даже объявил сумму — от 1000 до 6500 гривен. При этом получить тысячу может почти каждый обратившийся. А вот получить выплату до 6500 гривен будет не так-то просто.

По словам Улютина, на разовую помощь в размере 6500 гривен могут рассчитывать только определенные категории граждан:

семьи с детьми;

семьи с детьми, над которыми есть опека;

детские дома семейного типа;

дети из малообеспеченных семей;

люди с I группой инвалидности среди ВПЛ;

одинокие пенсионеры.

Из хорошего — эту сумму в 6500 гривен можно будет потратить не только на оплату коммунальных услуг. В список разрешенных трат входят продукты питания, лекарства и тёплая одежда. По словам министра, в его учреждении уже готовы выносить проект акта о "Зимней поддержке" на ближайшее заседание правительства.

Относительно 1000 гривен — как и в том году, она будет выдана всем гражданам, которые обратятся за помощью в декабре. Однако список разрешенных расходов расширится по сравнению с прошлогодним: в него войдут расходы на проезд, лекарства и некоторые другие направления.

Ранее "Телеграф" писал о том, что коммунальные льготы отменяют: объяснялось, кого оставят без скидок в 2025 году. Также мы писали, что безработные украинцы в скором времени смогут получить до 15 тысяч гривен через особую цифровой экосистемы "Горизонт". Однако выдавать деньги будут не абсолютно всем оставшимся без работы — есть определенные условия.