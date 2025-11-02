"Зимняя поддержка" от государства: кому и на что раздадут деньги
Получить можно будет до 6500 гривен — но не абсолютно всем украинцам
В Украине уже с 1 декабря этого года заработает программа "Зимняя поддержка", направленная, прежде всего, на поддержку социально незащищенных слоев населения в условиях зимы и российских атак на энергетику. Планируется, что украинцы смогут получить от государства минимум 1000, а максимум 6500 гривен, чтобы потратить их на коммунальные услуги и другие нужды.
Что нужно знать:
- В "Зимнюю поддержку" войдут как действующие программы, так и новые меры помощи населению
- Тысячу гривен могут выдать почти всем, кто обратится за помощью, 6500 гривен — только некоторым категориям населения
- Детали по всем программам, которые составляют "Зимнюю поддержку", обещают обнародовать позже
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пообещала 1 ноября, что в "Зимнюю поддержку" войдут уже действующие программы, которыми пользуется население. На что могут рассчитывать украинцы уже сейчас:
- фиксированные цены на энергоносители;
- жилищные субсидии для оплаты коммунальных услуг;
- помощь для ОСМД в повышении энергоэффективности;
- компенсации за приобретение генераторов;
- мораторий на отключение электроэнергии в прифронтовых районах;
- выплата внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) пособия на закупку дров.
В то же время планируется добавить ряд новых мер по поддержке населения. В первую очередь, как и в прошлом году, будет введена программа единовременных государственных "зимних" выплат — это составит минимум тысячу гривен. Кроме этого, отдельную денежную помощь раздадут уязвимым категориям населения — это ВПЛ, семьи с детьми и люди, потерявшие работу из-за войны.
Еще из интересного — это бесплатная государственная программа комплексного обследования здоровья для людей в возрасте от 40 лет и бесплатные путешествия на поездах "Укрзализныци" на расстояние до 3000 (!) километров. Свириденко пообещала, что позже будет подробно обнародовано все, что касается каждого из пунктов программы поддержки.
А деньги-то дадут?
Между тем, как пишет РБК-Украина, министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в комментарии подтвердил, что гражданам будут выплачивать деньги и даже объявил сумму — от 1000 до 6500 гривен. При этом получить тысячу может почти каждый обратившийся. А вот получить выплату до 6500 гривен будет не так-то просто.
По словам Улютина, на разовую помощь в размере 6500 гривен могут рассчитывать только определенные категории граждан:
- семьи с детьми;
- семьи с детьми, над которыми есть опека;
- детские дома семейного типа;
- дети из малообеспеченных семей;
- люди с I группой инвалидности среди ВПЛ;
- одинокие пенсионеры.
Из хорошего — эту сумму в 6500 гривен можно будет потратить не только на оплату коммунальных услуг. В список разрешенных трат входят продукты питания, лекарства и тёплая одежда. По словам министра, в его учреждении уже готовы выносить проект акта о "Зимней поддержке" на ближайшее заседание правительства.
Относительно 1000 гривен — как и в том году, она будет выдана всем гражданам, которые обратятся за помощью в декабре. Однако список разрешенных расходов расширится по сравнению с прошлогодним: в него войдут расходы на проезд, лекарства и некоторые другие направления.
