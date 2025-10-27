В Украине есть окутанный легендами Монастырь босых кармелитов с чудотворной иконой: как туда попасть (фото)

Это место поражает своей красотой и величием

Монастырь босых кармелитов — уникальное место, которое поражает своей красотой и величием. Он находится в городе Бердичев Житомирской области и там точно стоит побывать, чтобы окунуться в таинственную атмосферу и помолиться у чудотворной иконы Божьей Матери Бердичевской, которую освятил сам Папа Римский Иоанн Павел II.

Легенда об основании монастыря

Монастырь босых кармелитов в Бердичеве — это один из ключевых католических центров Восточной Европы. В свое время он сочетал в себе не только качества религиозной святыни, но и был оборонительной крепостью.

Эта обитель была основана в далеком 1630 году славным воеводой Янушем Тышкевичем. Существует легенда, что когда Януш был в плену, ему приснился сон, в котором он увидел неизвестных ему монахов в белых одеяниях. Там во сне они молились за освобождение воеводы.

Вскоре после этого Тышкевича действительно отпустили и он уже на свободе встретил тех монахов в одном из храмов Люблина. Это были монахи Ордена босых кармелитов.

В благодарность за их молитвы, Януш Тышкевич в 1630-х годах передал кармелитам город Бердичев и свою крепость для строительства монастыря. В 1642 году монастырь был торжественно открыт, а сам воевода подарил монахам уникальную чудотворную икону Матери Божьей Бердичевской, которая стала главной святыней и покровительницей обители.

Что известно об этой иконе?

Икона Матери Божьей Бердичевской (или Бердичевской Богородицы) — это одна из главных и наиболее почитаемых католических святынь в Украине. Ее также уважают и почитают православные верующие и греко-католики.

Эта икона с самого начала хранилась в семье Януша Тышкевича. В 1642 году он подарил ее Ордену босых кармелитов. Она считалась чудотворной — церковные комиссии XVIII века подтвердили более 260 задокументированных случаев исцелений от различных недугов и травм у верующих, которые молились у этой иконы.

Известно, что в 1756 году икона была торжественно коронована папскими коронами, освященными Папой Бенедиктом XIV, что подтвердило ее особый культ и статус. Однако оригинальная икона была утеряна, вероятно, во время пожара в Мариинском костеле в 1941 году.

Однако вскоре была создана копия этой культовой иконы, которую в 1997 году освятил Папа Римский Иоанн Павел II в Кракове. А уже в 1998 году состоялась торжественная коронация этого восстановленного образа в Бердичеве. Икона является символом объединения верующих разных конфессий.

Монастырь сейчас — как туда попасть

Известно, что Монастырь босых кармелитов в Бердичеве был реставрирован за счет Министерства культуры и народного наследия Польши и Ордена Босых Кармелитов. Там провели ремонтно-консервационные мероприятия, чтобы сохранить святыню для будущих поколений.

Надо сказать, что сейчас эта обитель выглядит очень монументально и величественно. На территории есть также краеведческий музей Бердичева, там проводят экскурсии для туристов, а в костеле проходят регулярные богослужения.

Добраться к монастырю относительно не сложно. Он находится очень близко к Житомиру (около 40-45 км), поэтому существует много ежедневных рейсов:

маршруткой — 45 минут – 1 час 15 минут (примерно 77-150 грн)

электричкой — около 48 минут (от 140 до 210 грн)

Также в Бердичев можно доехать из Киева маршрутками (около 2-3 часов в пути) и поездом (2,5-3,5 часов в пути). Стоимость билетов и графики движения на эти виды транспорта нужно уточнять на вокзалах и автостанциях.

