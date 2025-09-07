Впервые за семь лет. Украинцы увидели удивительную "Кровавую Луну" (эксклюзивные фото)

"Кровавый месяц" взошел в небе над Украиной 7 сентября. Во время полного лунного затмения спутник Земли приобретет уникальный темно-красный оттенок, превращая обычную ночь в особую.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал эксклюзивные кадры, как сейчас выглядит луна. Это явление в небе смогут увидеть миллиарды людей по всему миру, но покажем, как это выглядит в Украине.

На кадрах заметно, как над домами в Киеве светит луна. Его полный образ почти не заметен.

Лунное затмение в Украине. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядит луна 7 сентября в Украине. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Также корреспонденты "Телеграфа" показали, как выглядит лунное затмение в небе над Днепропетровщиной.

На фотографии Луна приобретает характерный медно-красный оттенок, создающий поразительный контраст с бархатно-черным ночным небом. Левая часть лунного диска пылает насыщенным красно-оранжевым цветом, постепенно переходя в более приглушенные тона поближе к правому краю, где еще проблескивает тонкий серпик обычного серебристого сияния.

Лунный затмение в небе над Днепропетровщиной. Фото — "Телеграф"

Что такое лунное затмение

Лунное затмение – это астрономическое явление, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на наш спутник. Это приводит к тому, что Луна темнеет или приобретает красноватый оттенок (эффект "Кровавой Луны") из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли.

За лунными затемнениями безопасно наблюдать невооруженным глазом. 7 сентября он будет постепенно менять цвет от серебристого до насыщенного красного в зависимости от того, как его будет закрывать тень Земли.

При этом облачность может снизить возможность наблюдения за явлением.