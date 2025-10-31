Популярный салатный овощ сильно подорожал. Где самые дешевые цены
Рост цены обусловлен не только большим спросом
В Украине продолжают дорожать огурцы. Пока их цена выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом, и это не пик стоимости. Средняя цена на килограмм огурцов стартует от 110 грн.
Что нужно знать:
- Огурцы продолжат дорожать в Украине, прогнозируется повышение стоимости
- Эти изменения обусловлены уменьшением объемов овощей на базах
- В некоторых супермаркетах огурцы продают почти по 200 грн за килограмм.
Как пишет EastFruit, стоимость огурцов в Украине меняется почти каждый день. Ведь сезон продаж из местных тепличных комбинатов подходит к завершению.
Сейчас средняя цена огурцов от 100 до 120 грн/кг ($2,38-2,86/кг) в зависимости от качества и объемов партий овощей. То есть это почти на 12% дороже, чем неделей раньше. Такой скачок обусловлен тем, что спрос у потребителей на огурцы не уменьшился, а поставки стали в разы меньше.
Однако такое удорожание еще не конец, ведь цена будет расти. Уже сейчас стоимость огурцов в октябре 2025 года на 12% выше цены в октябре 2024 года.
Где дешевле всего покупать огурцы
В супермаркетах АТБ один килограмм обычных огурцов стоит 105,89 грн, а тепличных – 114,89 грн. В "Сільпо" цена в разы выше — 179 грн за килограмм обычных огурцов и 139 грн за тепличные. При этом Ашан не отстает в стоимости, там обычные огурцы по 139 грн по акции, без нее по 200 грн, а тепличные продают за 149 грн.
Выходит, что самая дешевая цена на 31 октября 2025 года в АТБ. Отметим, что стоимость продуктов в разных городах Украины может отличаться.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в Украине в два раза подорожала свинина и что будет с ценами.