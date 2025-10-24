Шоколад и скумбрия - теперь деликатесы: цены на продукты в Украине взлетели в космос (фото)

Пользователи сети сетуют на высокие цены

В Украине значительно взлетели цены на некоторые продукты и сейчас они стоят, будто деликатесы. Речь не идет об изысках, все намного проще — скумбрия и шоколад своими ценниками буквально шокируют украинцев.

Обсуждение данной темы завязалось в социальной сети Threads. Пользователи сетуют на высокие цены на продукты в магазинах.

Цены на рыбу

Автор поста отметила, что ценник на скумбрию ее сильно удивил — 240 гривен за рыбку небольшого размера.

Некоторые даже пошутили, что с такими ценами уже проще самим ловить скумбрию.

В продолжение темы цен на рыбу одна из пользователей соцсети добавила, что отдала 310 гривен всего за пять карасиков.

"Телеграф" решил проверить, какие сейчас цены на скумбрию горячего копчения, о которой писала автор поста, в крупных украинских супермаркетах.

В среднем скумбрия горячего копчения весит 300-400 граммов. В одном из случаев цены указаны за 100 граммов, в другом — за килограмм.

Таким образом одна скумбрия (в зависимости от ее веса) будет стоить 200-250 гривен.

Цены на шоколад

Еще одним продуктом, цены на который поражают украинцев, это шоколад. Пользователи делятся фотографиями сладости из супермаркета. Вес этой шоколадки — 300 граммов.

Так выглядят цены на этот шоколад в других магазинах:

Цены на другие продукты

Также "Телеграф" публикует собственные фотографии цен на продукты в магазине. В данном случае мы показываем фото колбасных изделий, сладостей, кофе и другого.

