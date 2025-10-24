Укр

Шоколад и скумбрия - теперь деликатесы: цены на продукты в Украине взлетели в космос (фото)

Анастасия Мокрик
Читати українською
Украинцы обсуждают в сети цены на продукты Новость обновлена 24 октября 2025, 14:39
Украинцы обсуждают в сети цены на продукты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пользователи сети сетуют на высокие цены

В Украине значительно взлетели цены на некоторые продукты и сейчас они стоят, будто деликатесы. Речь не идет об изысках, все намного проще — скумбрия и шоколад своими ценниками буквально шокируют украинцев.

Что нужно знать:

  • В сети украинцы активно обсуждают цены на продукты
  • Цена за скумбрию — 240 гривен, а шоколад стоит почти 300 гривен
  • Названы цены на продукты в украинских магазинах

Обсуждение данной темы завязалось в социальной сети Threads. Пользователи сетуют на высокие цены на продукты в магазинах.

Цены на рыбу

Автор поста отметила, что ценник на скумбрию ее сильно удивил — 240 гривен за рыбку небольшого размера.

В сети обсуждают цены на скумбрию
Комментарий из соцсети
В сети обсуждают цены на скумбрию
Комментарии из соцсети

Некоторые даже пошутили, что с такими ценами уже проще самим ловить скумбрию.

В сети обсуждают цены на скумбрию
Комментарии из соцсети

В продолжение темы цен на рыбу одна из пользователей соцсети добавила, что отдала 310 гривен всего за пять карасиков.

В сети обсуждают цены на рыбу
Комментарий из соцсети

"Телеграф" решил проверить, какие сейчас цены на скумбрию горячего копчения, о которой писала автор поста, в крупных украинских супермаркетах.

В среднем скумбрия горячего копчения весит 300-400 граммов. В одном из случаев цены указаны за 100 граммов, в другом — за килограмм.

Сколько скумбрия стоит в Украине
Цены на скумбрию в "Сильпо"
Сколько стоит скумбрия в Украине
Цены на скумбрию в "Варусе"

Таким образом одна скумбрия (в зависимости от ее веса) будет стоить 200-250 гривен.

Цены на шоколад

Еще одним продуктом, цены на который поражают украинцев, это шоколад. Пользователи делятся фотографиями сладости из супермаркета. Вес этой шоколадки — 300 граммов.

Сколько стоит шоколад Милка в Украине
Цены на шоколад в Украине

Так выглядят цены на этот шоколад в других магазинах:

Сколько стоит Милка в Украине
Цены на шоколад в "Варусе"
Сколько стоит Милка в Украине
Цены на шоколад в "Сильпо"
Сколько стоит милка в Украине
Цены на шоколад в "АТБ"

Цены на другие продукты

Также "Телеграф" публикует собственные фотографии цен на продукты в магазине. В данном случае мы показываем фото колбасных изделий, сладостей, кофе и другого.

Сколько стоят сладости в Украине
Цены на сладости в "Варусе"
Сколько стоит кофе в Украине
Цены на кофе и шоколад в "Варусе"
Сколько стоят сладости в Украине
Цены на сладости в "Варусе"
Сколько стоят соусы в Украине
Цены на соусы в "Варусе"
Сколько стоит колбаса в Варусе
Цены на колбасу в "Варусе"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что разница цены пива и сока в супермаркете насмешила украинцев. Курьезную ситуацию зафиксировали в АТБ.

