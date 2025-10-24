Шоколад и скумбрия - теперь деликатесы: цены на продукты в Украине взлетели в космос (фото)
Пользователи сети сетуют на высокие цены
В Украине значительно взлетели цены на некоторые продукты и сейчас они стоят, будто деликатесы. Речь не идет об изысках, все намного проще — скумбрия и шоколад своими ценниками буквально шокируют украинцев.
Что нужно знать:
- В сети украинцы активно обсуждают цены на продукты
- Цена за скумбрию — 240 гривен, а шоколад стоит почти 300 гривен
- Названы цены на продукты в украинских магазинах
Обсуждение данной темы завязалось в социальной сети Threads. Пользователи сетуют на высокие цены на продукты в магазинах.
Цены на рыбу
Автор поста отметила, что ценник на скумбрию ее сильно удивил — 240 гривен за рыбку небольшого размера.
Некоторые даже пошутили, что с такими ценами уже проще самим ловить скумбрию.
В продолжение темы цен на рыбу одна из пользователей соцсети добавила, что отдала 310 гривен всего за пять карасиков.
"Телеграф" решил проверить, какие сейчас цены на скумбрию горячего копчения, о которой писала автор поста, в крупных украинских супермаркетах.
В среднем скумбрия горячего копчения весит 300-400 граммов. В одном из случаев цены указаны за 100 граммов, в другом — за килограмм.
Таким образом одна скумбрия (в зависимости от ее веса) будет стоить 200-250 гривен.
Цены на шоколад
Еще одним продуктом, цены на который поражают украинцев, это шоколад. Пользователи делятся фотографиями сладости из супермаркета. Вес этой шоколадки — 300 граммов.
Так выглядят цены на этот шоколад в других магазинах:
Цены на другие продукты
Также "Телеграф" публикует собственные фотографии цен на продукты в магазине. В данном случае мы показываем фото колбасных изделий, сладостей, кофе и другого.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что разница цены пива и сока в супермаркете насмешила украинцев. Курьезную ситуацию зафиксировали в АТБ.