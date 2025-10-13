Все здания Львовского университета: что сохранилось от 17 века до современности (фото)

Каждый корпус ЛНУ имеет свою историю

Один из старейших университетов Украины находится во Львове. Львовский национальный университет имени Ивана Франко (ЛНУ) ведет историю от иезуитской академии 17 века. Университет является крупным научным, образовательным и культурным центром с более чем 24 тысячами студентов. Он, естественно, имеет несколько корпусов, каждый из которых историческое здание.

Главный корпус ЛНУ им. Франко

Главный корпус расположен в здании бывшего Галицкого сейма (совета) во Львове. Его построили в 1881 году, сейм здесь располагался до 1914 года. В 1923 г., туда был перенесен Университет им. Яна Казимира.

Здание Галицкого сейма

Галицкий сейм – здесь проводили заседание /https://photo-lviv.in.ua/ Галицкий сейм внутри /https://photo-lviv.in.ua/

Скульптурное убранство здания не только одно из самых роскошных во Львове, но и полно символики. Главная группа — "Опекунский дух Галичины", созданная в 1880-1881 годах Теодором Ригером в Италии. В центре композиции — женская фигура Галичины, протягивающая руки к Днестру и Висле, символизируя украинцев и поляков. За эту работу Ригер стал почётным членом Флорентийской академии искусств.

Главный корпус ЛНУ им. Франко

Скульптура "Опекунский дух Галичины"

Геологический и биологический факультеты

Геологический и биологический факультеты расположены в здании бывшего главного корпуса университета. До того, как он здесь разместился в 1848 году, в здании находился иезуитский конвикт – это учебное заведение, принадлежавшее ордену иезуитов, в котором молодежь одновременно и жила, и училась. Позже здесь были солдатские казармы.

Фото здания, где был главный корпус конца XIX – нач. XX ст.

Геологический и биологический факультеты ЛНУ располагаются в этом здании

Корпус географического факультета

В этом здании всегда учились, но сначала – будущие священники. Раньше здесь была семинария и Богословская академия. Здание досталось ЛНУ в советское время, до 1975 здесь было общежитие. Сейчас во дворе один из интересных памятников Львова — огромный рюкзак.

Духовная семинария на фото 1894 года

Вход во дворик географического факультета

Двор географического факультета ЛНУ

Корпус экономического факультета

Этот корпус интересен тем, что его части строились в разное время. Со стороны Театральной улицы еще в 1890-х построили художественно-промышленную школу. А в начале 1950-х со стороны проспекта Свободы здание было достроено.

Здание экономического факультета в конце 19 в.

Здание экономического факультета наши дни

Корпус факультета журналистики и корпус факультета международных отношений

До университетского здания этот дом был многоквартирным домом. Построили его в начале 20 в. в престижном районе – на Кастеловке. Корпус факультета международных отношений также был жилым домом, но еще более элитным. Построили его в 1889-1890 гг. по заказу княгини Каролины Понинской.

Факультет журналистики ЛНУ

Факультет международных отношений ЛНУ

Корпус факультета культуры и искусств

Древнейшим из всех корпусов является учебный корпус факультета культуры и искусств, расположенный в помещениях бывших келий монастыря бернардинов. Монастырь возводили между 1600 и 1630 годами, и именно в той его части, где факультет, находились кельи. Уже с середины XVIII века здесь была размещена III гимназия им. Франца Иосифа. В целом до 1939 года в этом доме поочередно работали четыре разных гимназии.

Здание факультета культуры и искусств

Внутри все еще очень интересны интерьеры

Юридический факультет и институт последипломного образования находятся рядом

Дом факультета права построен в 1883–1884 гг. как частный каменный дом посла в сейм Станислава Брикчинского, а впоследствии он неоднократно менял владельцев и в 1922–1923 гг. были достроены верхние этажи. После прихода советской власти постройка отошла Львовскому университету.

Современный вид юридического факультета

Корпус института последипломного образования был построен в 1886–1887 гг. для страхового общества "Флорианка", частично сдавался в аренду. В межвоенный здесь был пансионат "Каштелянка", который использовал термальные воды ранее бывшие на этом месте.

Корпус института последипломного образования на старинной открытке

Корпус институт последипломного образования в 21 в.

